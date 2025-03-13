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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 13 MART 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 13 Mart 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        13 Mart 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden heyecanlı maçlar ile futbola doyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı bugün başlayacak. Organizasyonda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Rangers'a konuk olacak. Fenerbahçe'nin maç bilgileri dahil olmak üzere 13 Mart Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 13 Mart 2025 listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 08:37 Güncelleme: 13.03.2025 - 08:37
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        1

        13 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 8 maç oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Rangers’ı yenerse adını çeyrek finale yazdıracak. Futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 13 Mart 2025 bugünkü maç programı…

        2

        UEFA AVRUPA LİGİ’NDE ÇEYREK FİNAİISTLER BELLİ OLUYOR

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları 13 Mart Perşembe bugün oynanacak.

        Organizasyonda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında İskoçya ekibi Rangers'a konuk olacak.

        Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

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        CANLI YAYIN KANALI BELLİ OLDU

        Rangers Fenerbahçe maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        Öte yandan tüm maçlar TRT Tabii Spor 1 ve 2’den canlı ve dönüşümlü olarak yayınlanacak.

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        13 MART 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Avrupa Ligi

        20.45 Lazio (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya) (2-1) tabii Spor

        20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Bodo/Glimt (Norveç) (0-3) tabii Spor

        20.45 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ajax (Hollanda) (2-1) TRT Spor

        20.45 Athletic Bilbao (İspanya)-Roma (İtalya) (1-2) tabii Spor

        23.00 Tottenham (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda) (0-1) tabii Spor

        23.00 Manchester United (İngiltere)-Real Sociedad (İspanya) (1-1) tabii Spor

        23.00 Olimpik Lyon (Fransa)-FCSB (Romanya) (3-1) tabii Spor

        23.00 Rangers (İskoçya)-Fenerbahçe (3-1) TRT 1

        5

        UEFA Konferans Ligi

        20:45 Cercle Brugge-J. Bialystok tabii Spor

        20:45 Djurgarden-Pafos tabii Spor

        20:45 Lugano-NK Celje tabii Spor

        20:45 Rapid Wien-Banja Luka tabii Spor

        23:00 Chelsea-Kopenhag tabii Spor

        23:00 Fiorentina-Panathinaikos tabii Spor

        23:00 Legia Varşova-Molde tabii Spor

        23:00 V. Guimaraes-Real Betis tabii Spor

        6

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        22:00 Al Fateh-Al Raed

        22:00 Al Ittihad-Al Riyadh

        22:00 Al Shabab-Al Orouba

        7

        Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Çeyrek Final

        11:00 Sydney-Jeonbuk Spor Smart, Smart Spor HD

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