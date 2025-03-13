Bugünkü maçlar 13 Mart 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi
13 Mart 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden heyecanlı maçlar ile futbola doyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı bugün başlayacak. Organizasyonda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Rangers'a konuk olacak. Fenerbahçe'nin maç bilgileri dahil olmak üzere 13 Mart Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 13 Mart 2025 listesi…
13 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 8 maç oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Rangers’ı yenerse adını çeyrek finale yazdıracak. Futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 13 Mart 2025 bugünkü maç programı…
UEFA AVRUPA LİGİ’NDE ÇEYREK FİNAİISTLER BELLİ OLUYOR
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları 13 Mart Perşembe bugün oynanacak.
Organizasyonda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında İskoçya ekibi Rangers'a konuk olacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
CANLI YAYIN KANALI BELLİ OLDU
Rangers Fenerbahçe maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Öte yandan tüm maçlar TRT Tabii Spor 1 ve 2’den canlı ve dönüşümlü olarak yayınlanacak.
13 MART 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Avrupa Ligi
20.45 Lazio (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya) (2-1) tabii Spor
20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Bodo/Glimt (Norveç) (0-3) tabii Spor
20.45 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ajax (Hollanda) (2-1) TRT Spor
20.45 Athletic Bilbao (İspanya)-Roma (İtalya) (1-2) tabii Spor
23.00 Tottenham (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda) (0-1) tabii Spor
23.00 Manchester United (İngiltere)-Real Sociedad (İspanya) (1-1) tabii Spor
23.00 Olimpik Lyon (Fransa)-FCSB (Romanya) (3-1) tabii Spor
23.00 Rangers (İskoçya)-Fenerbahçe (3-1) TRT 1
UEFA Konferans Ligi
20:45 Cercle Brugge-J. Bialystok tabii Spor
20:45 Djurgarden-Pafos tabii Spor
20:45 Lugano-NK Celje tabii Spor
20:45 Rapid Wien-Banja Luka tabii Spor
23:00 Chelsea-Kopenhag tabii Spor
23:00 Fiorentina-Panathinaikos tabii Spor
23:00 Legia Varşova-Molde tabii Spor
23:00 V. Guimaraes-Real Betis tabii Spor
Suudi Arabistan - Pro Lig
22:00 Al Fateh-Al Raed
22:00 Al Ittihad-Al Riyadh
22:00 Al Shabab-Al Orouba