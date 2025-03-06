Bugünkü maçlar 6 Mart 2025 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 6 Mart 2025 Perşembe listesi belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden kritik maçlarla futbola doyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe yanı sıra AZ Alkmaar, Manchester United, Ajax, Tottenham, Bodo/Glimt gibi takımlar sahaya çıkacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe ve Rangers kozlarını paylaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 6 Mart 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…
6 Mart 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu heyecanı yaşanacak. Organizasyondaki tek teksilcimiz Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek. AZ Alkmaar, Manchester United, Ajax, Tottenham, Bodo/Glimt gibi takımlar da çeyrek finale çııkmak için mücade edecek. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 6 Mart 2025 bugünkü maç fikstürü…
UEFA AVRUPA LİGİ’NDE SON 16 TURU HEYECANI!
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, 6 Mart Perşembe bugün oynanacak.
Organizasyonda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek.
Son 16 turunda rövanş maçları ise 13 Mart'ta yapılacak.
6 MART 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA AVRUPA LİGİ
20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Tottenham (İngiltere) tabii Spor 1
20.45 Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere) tabii Spor
20.45 FCSB (Romanya)-Olimpik Lyon (Fransa) tabii Spor 2
20.45 Fenerbahçe-Rangers (İskoçya) TRT 1
23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya) tabii Spor 1
23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan) tabii Spor 2
23.00 Ajax (Hollanda)-Eintracht Frankfurt (Almanya) TRT Spor
23.00 Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya) tabii Spor
UEFA KONFERANS LİGİ
20:45 Kopenhag- Chelsea
20:45 Molde- Legia Varşova
20:45 Panathinaikos- Fiorentina
20:45 Real Betis- V. Guimaraes
23:00 Banja Luka- Rapid Wien
23:00 J. Bialystok- Cercle Brugge
23:00 NK Celje- Lugano
23:00 Pafos- Djurgarden
TRENDYOL 1. LİG
13:30 Erzurumspor FK- Pendikspor
16:00 Ankaragücü- Yeni Malatyaspor
16:00 İstanbulspor- Sakaryaspor
20:30 Ümraniyespor- Kocaelispor
PRO LİG
22:00 Al Kholood- Al Fateh
22:00 Al-Qadsiah- Al Ittihad
23:00 Al Wehda- Al Raed
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ 2 - ÇEYREK FİNAL
13:00 Jeonbuk- Sydney