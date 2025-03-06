6 Mart 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu heyecanı yaşanacak. Organizasyondaki tek teksilcimiz Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek. AZ Alkmaar, Manchester United, Ajax, Tottenham, Bodo/Glimt gibi takımlar da çeyrek finale çııkmak için mücade edecek. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 6 Mart 2025 bugünkü maç fikstürü…