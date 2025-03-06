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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 6 MART 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

        Bugünkü maçlar 6 Mart 2025 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 6 Mart 2025 Perşembe listesi belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden kritik maçlarla futbola doyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe yanı sıra AZ Alkmaar, Manchester United, Ajax, Tottenham, Bodo/Glimt gibi takımlar sahaya çıkacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe ve Rangers kozlarını paylaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 6 Mart 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 10:57 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:11
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        6 Mart 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu heyecanı yaşanacak. Organizasyondaki tek teksilcimiz Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek. AZ Alkmaar, Manchester United, Ajax, Tottenham, Bodo/Glimt gibi takımlar da çeyrek finale çııkmak için mücade edecek. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 6 Mart 2025 bugünkü maç fikstürü…

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        UEFA AVRUPA LİGİ’NDE SON 16 TURU HEYECANI!

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, 6 Mart Perşembe bugün oynanacak.

        Organizasyonda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek.

        Son 16 turunda rövanş maçları ise 13 Mart'ta yapılacak.

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        6 MART 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA AVRUPA LİGİ

        20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Tottenham (İngiltere) tabii Spor 1

        20.45 Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere) tabii Spor

        20.45 FCSB (Romanya)-Olimpik Lyon (Fransa) tabii Spor 2

        20.45 Fenerbahçe-Rangers (İskoçya) TRT 1

        23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya) tabii Spor 1

        23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan) tabii Spor 2

        23.00 Ajax (Hollanda)-Eintracht Frankfurt (Almanya) TRT Spor

        23.00 Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya) tabii Spor

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        UEFA KONFERANS LİGİ

        20:45 Kopenhag- Chelsea

        20:45 Molde- Legia Varşova

        20:45 Panathinaikos- Fiorentina

        20:45 Real Betis- V. Guimaraes

        23:00 Banja Luka- Rapid Wien

        23:00 J. Bialystok- Cercle Brugge

        23:00 NK Celje- Lugano

        23:00 Pafos- Djurgarden

        5

        TRENDYOL 1. LİG

        13:30 Erzurumspor FK- Pendikspor

        16:00 Ankaragücü- Yeni Malatyaspor

        16:00 İstanbulspor- Sakaryaspor

        20:30 Ümraniyespor- Kocaelispor

        6

        PRO LİG

        22:00 Al Kholood- Al Fateh

        22:00 Al-Qadsiah- Al Ittihad

        23:00 Al Wehda- Al Raed

        AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ 2 - ÇEYREK FİNAL

        13:00 Jeonbuk- Sydney

        7

        PREMİER LİG

        14:00 Polessya- Chornomorets

        14:00 Vorskla- Karpaty Lviv

        16:30 LNZ Cherkasy- Dinamo Kiev

        19:00 Shakhtar D.- Kryvbas KR

        KUPA - SON 16 TURU

        16:30 Beltinci- Bela Krajina

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