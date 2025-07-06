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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 6 TEMMUZ 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 6 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        6 Temmuz 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün Avrupa Kadınlar Şampiyonası, Afrika Kadınlar Uluslar Kupası ve Arjantin Primera Nacional maçları oynanacak. Futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 6 Temmuz 2025 bugünün maç takvimi...

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        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 10:06 Güncelleme: 06.07.2025 - 10:06
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        6 Temmuz Pazar günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Arjantin Primera Nacional, Afrika Kadınlar Uluslar Kupası ve Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nda toplam 8 karşılaşma oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 6 Temmuz 2025 bugünkü maç programı…

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        6 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu

        19:00 Norveç-Finlandiya (Tabii ve TRT Spor)

        22:00 İsviçre-İzlanda (Tabii ve TRT Spor)

        3

        Afrika Kadınlar Uluslar Kupası B Grubu

        19.00 Nijerya-Tunus

        22.00 Cezayir-Botsvana

        4

        Arjantin Primera Nacional

        19:05 CA Atlanta - Arsenal Sarandi

        21:30 Patronato - T. Suarez

        22:00 Racing de Cordoba - All Boys

        23:10 CA Guemes - Tucuman

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