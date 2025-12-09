Bugünkü maçlar 9 Aralık 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 6. HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın perdesi açılıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta müsabakaları, 9 Aralık Salı bugün ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
Ligde 9 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.
MONACO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Monaco-Galatasaray maçı, 9 Aralık 2025 Salı günü (bugün) TSİ 23.00’te başlayacak.
Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.
9 ARALIK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi
18:30 Kairat - Olympiakos
20:45 Bayern Münih - Sporting
23:00 Monaco - Galatasaray
23:00 Inter - Liverpool
23:00 Tottenham - Slavia Prag
23:00 Union Saint-Gilloise - Olimpik Marsilya
23:00 Barcelona - Eintracht Frankfurt
23:00 Atalanta - Chelsea
23:00 PSV - Atletico Madrid