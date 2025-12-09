Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 9 ARALIK 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları!

        Bugünkü maçlar 9 Aralık 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        9 Aralık 2025 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın perdesi açılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç yer alıyor. Temsilcimiz Galatasaray, Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk oluyor. Mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 9 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 10:38 Güncelleme: 09.12.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugünkü maçlar 9 Aralık 2025 Salı günü oynanacak mücadeleleri merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda akşam saatlerinde birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Monaco-Galatasaray maçı, Atalanta-Chelsea, Inter-Liverpool, Barcelona-Frankfurt gibi önemli mücadelelerin başlangıç saatleri belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 9 Aralık 2025 maç programı…

        2

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 6. HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın perdesi açılıyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta müsabakaları, 9 Aralık Salı bugün ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

        Ligde 9 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

        3

        MONACO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Monaco-Galatasaray maçı, 9 Aralık 2025 Salı günü (bugün) TSİ 23.00’te başlayacak.

        Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.

        4

        9 ARALIK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        18:30 Kairat - Olympiakos

        20:45 Bayern Münih - Sporting

        23:00 Monaco - Galatasaray

        5

        23:00 Inter - Liverpool

        23:00 Tottenham - Slavia Prag

        23:00 Union Saint-Gilloise - Olimpik Marsilya

        6

        23:00 Barcelona - Eintracht Frankfurt

        23:00 Atalanta - Chelsea

        23:00 PSV - Atletico Madrid

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Kocam tarafından darp edildim"
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi
        Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!