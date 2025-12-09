Bugünkü maçlar 9 Aralık 2025 Salı günü oynanacak mücadeleleri merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda akşam saatlerinde birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Monaco-Galatasaray maçı, Atalanta-Chelsea, Inter-Liverpool, Barcelona-Frankfurt gibi önemli mücadelelerin başlangıç saatleri belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 9 Aralık 2025 maç programı…