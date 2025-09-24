Süper Lig, 1. Lig, İspanya LaLiga, UEFA Avrupa Ligi maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı araştırılıyor. 24 Eylül 2025 Çarşamba maç takvimi ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması heyecanı başlıyor. Ligde bugün 9 maç yapılacakken, futbolseverler heyecanla Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçını bekliyor. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?