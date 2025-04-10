10 Nisan Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında toplam 4 maç oynanacak. Karşılaşmaların rövanşları ise 17 Nisan'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi yanı sıra Suudi Arabistan Pro Lig, 1. Lig, UEFA Konferans Ligi maçlarının başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 10 Nisan 2025 bugünkü maç programı…