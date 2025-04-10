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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 NİSAN 2025 LİSTESİ | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 10 Nisan 2025 listesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        10 Nisan 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden heyecanlı maçlar ile futbola doyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı bugün başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında 4 karşılaşma yapılacak. 10 Nisan Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, 1. Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig müsabakalarını derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 10 Nisan 2025 listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:01
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        10 Nisan Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında toplam 4 maç oynanacak. Karşılaşmaların rövanşları ise 17 Nisan'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi yanı sıra Suudi Arabistan Pro Lig, 1. Lig, UEFA Konferans Ligi maçlarının başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 10 Nisan 2025 bugünkü maç programı…

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        UEFA AVRUPA LİGİ’NDE ÇEYREK FİNAL HEYECANI

        UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında, 10 Nisan Perşembe bugün 4 karşılaşma yapılacak.

        Karşılaşmaların rövanşları, 17 Nisan'da oynanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

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        10 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA AVRUPA LİGİ - ÇEYREK FİNAL

        19:45 Bodo/Glimt - Lazio (TRT Tabii Spor)

        22:00 Tottenham -Eintracht Frankfurt (TRT 1)

        22:00 Olimpik Lyon -Manchester United (TRT Tabii Spor)

        22:00 Rangers -Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 1)

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        UEFA KONFERANS LİGİ - ÇEYREK FİNAL

        19:45 Legia Varşova - Chelsea (TRT 1)

        22:00 Celje - Fiorentina (TRT Tabii Spor 3)

        22:00 Djurgarden - Rapid Wien (TRT Tabii Spor 2)

        22:00 Real Betis - Jagiellonia Bialystok (TRT Tabii Spor 4)

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        1. LİG

        14:00 Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor (TRT Spor)

        17:00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor (TRT Spor)

        20:00 Adanaspor - Kocaelispor (TRT Spor)

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        SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG

        18:50 Al Shabab Riyadh - Al Kholood

        19:00 Damac FC - Al Wahda

        21:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Orubah

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