Bugünkü maçlar 13 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bugünkü maçlar 13 Aralık 2025 Cumartesi listesi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Zirve yarışını ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelelerin saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga'da birçok önemli maç oynanacak. Süper Lig'de günün en dikkat çeken karşılaşması, Antalyaspor ile Galatasaray arasında olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Aralık 2025 maç programı...
Cumartesi günü yabancı ve yerli liglerde oynanacak maçlar belli oldu. 13 Aralık 2025 maç programına göre; bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga’da birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Günün en heyecanlı karşılaşması, Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Aralık 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
13 ARALIK 2025 BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI
Trendyol Süper Lig
14:30 Çaykur Rizespor - İkas Eyüpspor
17:00 Zecorner Kayserispor - Corendon Alanyaspor
20:00 Hesap.com Antalyaspor - Galatasaray
Trendyol 1. Lig
13:30 SMS Grup Sarıyerspor - İstanbulspor
13:30 Serik Belediyespor - Manisa FK
16:00 Özbelsan Sivasspor - Yeni Çorumspor AŞ
19:00 Amedspor - Bandırmaspor
İngiltere Premier Lig
18:00 Chelsea - Everton FC
18:00 Liverpool - Brighton & Hove Albion FC
18:00 Manchester United FC - Bournemouth
20:30 Burnley - Fulham FK
23:00 Arsenal FC - Wolverhampton Wanderers FC
İspanya LaLiga
16:00 Atletico Madrid - Valencia
18:15 RCD Mallorca - Elche CF
20:30 Barcelona - CA Osasuna
23:00 Getafe - Espanyol Barcelona
Almanya Bundesliga
17:30 Eintracht Frankfurt - Augsburg
17:30 Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg
17:30 St Pauli - 1. FC Heidenheim
17:30 Hoffenheim - Hamburger SV
20:30 Bayer Leverkusen - Köln