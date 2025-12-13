Cumartesi günü yabancı ve yerli liglerde oynanacak maçlar belli oldu. 13 Aralık 2025 maç programına göre; bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga’da birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Günün en heyecanlı karşılaşması, Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Aralık 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...