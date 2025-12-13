Habertürk
Habertürk
        BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 ARALIK 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga maçları!

        Bugünkü maçlar 13 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugünkü maçlar 13 Aralık 2025 Cumartesi listesi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Zirve yarışını ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelelerin saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga'da birçok önemli maç oynanacak. Süper Lig'de günün en dikkat çeken karşılaşması, Antalyaspor ile Galatasaray arasında olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Aralık 2025 maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 11:14 Güncelleme: 13.12.2025 - 11:14
        Cumartesi günü yabancı ve yerli liglerde oynanacak maçlar belli oldu. 13 Aralık 2025 maç programına göre; bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga’da birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Günün en heyecanlı karşılaşması, Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Aralık 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        13 ARALIK 2025 BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI

        Trendyol Süper Lig

        14:30 Çaykur Rizespor - İkas Eyüpspor

        17:00 Zecorner Kayserispor - Corendon Alanyaspor

        20:00 Hesap.com Antalyaspor - Galatasaray

        Trendyol 1. Lig

        13:30 SMS Grup Sarıyerspor - İstanbulspor

        13:30 Serik Belediyespor - Manisa FK

        16:00 Özbelsan Sivasspor - Yeni Çorumspor AŞ

        19:00 Amedspor - Bandırmaspor

        İngiltere Premier Lig

        18:00 Chelsea - Everton FC

        18:00 Liverpool - Brighton & Hove Albion FC

        18:00 Manchester United FC - Bournemouth

        20:30 Burnley - Fulham FK

        23:00 Arsenal FC - Wolverhampton Wanderers FC

        İspanya LaLiga

        16:00 Atletico Madrid - Valencia

        18:15 RCD Mallorca - Elche CF

        20:30 Barcelona - CA Osasuna

        23:00 Getafe - Espanyol Barcelona

        Almanya Bundesliga

        17:30 Eintracht Frankfurt - Augsburg

        17:30 Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg

        17:30 St Pauli - 1. FC Heidenheim

        17:30 Hoffenheim - Hamburger SV

        20:30 Bayer Leverkusen - Köln

        Fransa Ligue 1

        19:00 Stade Rennais FC - Stade Brest 29

        21:00 Metz - Paris Saint Germain

        23:05 Paris FC - Toulouse FC

        İtalya Serie A

        17:00 Torino FC - US Cremonese

        20:00 Parma - Lazio Rome

        22:45 Atalanta BC - Cagliari Calcio

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
