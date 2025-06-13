Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 HAZİRAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 13 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        13 Haziran Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. Bu akşam Çin Süper Ligi, İsveç Superettan ve Avrupa U19 Şampiyonası maçları oynanacak. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler için 13 Haziran 2025 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri haberimizde. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 11:16 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Uluslararası arenada oynanan karşılaşmalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt arıyor. 13 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, bu akşam Çin Süper Ligi, İsveç Superettan ve Avrupa U19 Şampiyonası maçları oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…

        2

        MAÇ PROGRAMI 13 HAZİRAN 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA U19 Avrupa Şampiyonası

        18.00 İspanya U19-Danimarka U19

        21.00 Romanya U19-Karadağ U19

        3

        Çin Süper Ligi

        14:35 Dalian Yingbo - Meizhou Hakka

        15:00 Wuhan Three Towns - Qingdao Hainiu

        4

        İsveç Superettan

        20:00 Örebro - Sandvikens

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Bernardo Silva heyecanı!
        Bernardo Silva heyecanı!
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!
        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!
        İTO'dan faiz açıklaması
        İTO'dan faiz açıklaması