Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı: İspanyollar teklifi duyurdu!
Gelecek sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde Premier Lig ekibi Tottenham'ın Güney Koreli yıldız oyuncusu Heung-min Son yer alıyor. İspanyollar, Fenerbahçe'nin Heung-min Son yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar...
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe transferde gaza bastı. Listesinde birçok yıldız isim bulunan Sarı-Lacivertlilerin hedeflerinden biri de Heung-min Son.
Sarı-Lacivertli ekip, Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Heung-min Son için devrede.
12 MİLYON EURO MAAŞ İDDİASI
Fichajes'te yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekip, Güney Koreli yıldıza yaklaşık 12 milyon Euro bir maaş teklifinde bulunacağı aktarıldı. Haberde, bu ücretin 32 yaşındaki oyuncu için cazip bir teklif olduğu belirtildi.
Öte yandan kariyerinde değişiklik yapmak isteyen Son'un ikna edilmesi muhtemel olabileceği yazıldı.
Transfer henüz resmiyete dökülmese de Son ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmanın çok yakın olduğunun altı çizildi.
Tam 11 yıldır Tottenham forması giyen Heung-min Son bu sezon İngiliz ekibiyle UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.