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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı: İspanyollar teklifi duyurdu! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı: İspanyollar teklifi duyurdu!

        Gelecek sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde Premier Lig ekibi Tottenham'ın Güney Koreli yıldız oyuncusu Heung-min Son yer alıyor. İspanyollar, Fenerbahçe'nin Heung-min Son yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:25
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        Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe transferde gaza bastı. Listesinde birçok yıldız isim bulunan Sarı-Lacivertlilerin hedeflerinden biri de Heung-min Son.

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        Sarı-Lacivertli ekip, Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Heung-min Son için devrede.

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        12 MİLYON EURO MAAŞ İDDİASI

        Fichajes'te yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekip, Güney Koreli yıldıza yaklaşık 12 milyon Euro bir maaş teklifinde bulunacağı aktarıldı. Haberde, bu ücretin 32 yaşındaki oyuncu için cazip bir teklif olduğu belirtildi.

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        Öte yandan kariyerinde değişiklik yapmak isteyen Son'un ikna edilmesi muhtemel olabileceği yazıldı.

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        Transfer henüz resmiyete dökülmese de Son ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmanın çok yakın olduğunun altı çizildi.

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        Tam 11 yıldır Tottenham forması giyen Heung-min Son bu sezon İngiliz ekibiyle UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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        Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 45 maça çıkan Güney Koreli futbolcu 11 gol atarken 12 asist yaptı.

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