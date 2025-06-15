İran'dan İsrail'e yeni saldırı
İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e yönelik füzelerin ateşlendiğini bildirdi. İran saldırısı sonucu Hayfa şehrine füze düştüğü ifade edildi.
İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e yönelik füzelerin ateşlendiğini bildirdi.
İsrail ordusu, füzelerin engellemesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu ifade ederken, İsrail vatandaşlarından talimatlara uymaları istendi.
Saldırılar nedeniyle, Tel Aviv ve Kudüs semalarında patlama sesleri duyulurken, Hayfa şehrine füze isabet ettiği bildirildi.
İsrail ordusu, hava saldırısı uyarı sirenlerinin çaldığı noktaları paylaştı.
İran ordusu ise, İsrail vatandaşlarından önemli bölgeleri terk etmelerini isterken, İsrail hükümetinin kendilerini canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermemeleri gerektiğini ifade etti.