İsrail'den Meşhed'e 'en uzun menzilli saldırı'

İsrail ile İran arasındaki çatışma 3 gündür sürerken, İran'a yönelik saldırılarda petrol depoları ve yakıt ikmal uçakları hedef alınmaya başladı.

İsrail ordusu, İran'ın doğusunda bulunan Meşhed Havalimanı'na yönelik saldırı düzenlerken, yakıt ikmal uçağı hedef alındı.

İsrail ordusu, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının en uzun menzilli saldırı olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada İsrail ile Meşhed arasındaki mesafenin 2300 kilometre olduğu ifade edilirken, İran'a karşı hava üstünlüğü sağlandığı iddia edildi.

İran'ın Meşhed ilinin ülkenin neredeyse en doğusunda olduğu biliniyor.

Axios'a konuşan bir İsrailli yetkili ise, İsrail'in şu an için ateşkesle ilgilenmediğini çünkü hedeflerine ulaşmadığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Fox News'e verdiği röportajda, saldırıların sonucunda İran'da rejim değişikliği olabileceğini ifade etti.

TAHRAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI VURULDU

İsrail'in İran'ın başkentine yönelik saldırısında Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının hedef alındığı bildirildi.

REKLAM İran devlet televizyonu Emniyet Müdürlüğünün konuya ilişkin açıklamasına yer verdi. İsrail'in başkente yönelik saldırısında Tahran Emniye Müdürlüğü binasının vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırının "mini dron" ile gerçekleştirildiği kaydedildi. Saldırı sonrası küçük çaplı hasara meydana geldiği ve bazı emniyet mensuplarının yaralandığı aktarıldı. ÖĞRENCİ YURDUNA SALDIRI İsrail ordusunun İran’ın başkenti Tahran’da bir öğrenci yurdunu hedef alması sonucu, 20 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail’e ait kamikaze insansız hava aracı Tahran’ın merkezindeki Keşaverz Bulvarı’nda bulunan bir öğrenci yurdunu hedef aldı. İran devlet televizyonunun haberine göre, saldırıda en az 20 kişi yaralandı. Öte yandan AA muhabirinin gözlemlerine göre Tahran’daki sivil yerleşim yerlerinde bulunan bir çok nokta İsrail saldırılarının hedef oldu. Başkentin kuzeyindeki Niyaveran semtinde bir apartman vuruldu. Tahran’ın merkezindeki Afganistan Büyükelçiliğinin yakınlarındaki Sabunçi Caddesi'nde de bir bina hedef alındı. Başkentin merkezine yakın sivillerin yoğun olduğu bölgelerden Seyyid Handan semtindeki bir mahallede de bir binanın vurulduğu ve tahrip edildiği görüldü.