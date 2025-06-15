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        Haberler Gündem 3. Sayfa Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti | Son dakika haberleri

        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti

        İstanbul'da polis memuru Semih G.'den haber alamayan mesai arkadaşları evine gitti. Kapıyı çilingirle açan arkadaşları polis memurunun cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yapılan aramada kafası olmayan ve parçalara ayrılmış bir erkek cesedi daha bulundu. Yapılan incelemede parçalanarak öldürülen kişinin garson olarak çalışan Hüseyin G. olduğu belirlendi. Çalışmalarda, polis memurunun arkadaşını öldürüp parçalara ayırdıktan sonra intihar ettiği belirtiliyor

        Giriş: 15.06.2025 - 20:45 Güncelleme: 15.06.2025 - 20:45
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        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
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        Dehşet veren olay, dün akşam saatlerinde Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarathanesi Sokak'ta meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre mesaiye gitmeyen polis memuru Semih G.’den haber alamayan mesai arkadaşları evine gitti.

        CESEDİYLE KARŞILAŞTILAR

        Daireden yoğun bir doğalgaz kokusu geldiğini fark eden arkadaşları kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak içeri girdi. Kapıyı açan ekipler, polis memurunu evde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri polisin kafasına bir el ateş ederek hayatını kaybettiğini belirledi.

        PARÇALANMIŞ ERKEK CESEDİ

        Evde yapılan incelemede yatak odasında bulunan yatağının altından çıkan valiz içerisinde; toplam 5 parça halinde siyah çöp torbalarına sarılarak bantlanmış vaziyette parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Mutfakta çöp kovasının yanındaki siyah çöp torbası içerisinden; kafası bulunamayan maktule ait toplam 10 adet el parmağı bulundu.

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        ÖNCE ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ

        Yapılan parmak izi çalışmasında parçalara ayrılmış olarak bulunan kişinin 33 yaşındaki garson olarak çalışan Hüseyin G. adlı kişiye ait olduğu belirlendi. Çalışmalarda, şüpheli Semih G.’nin önce arkadaşını öldürüp parçalara böldüğü ardından da intihar ettiği belirtiliyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

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