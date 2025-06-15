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        Haberler Spor Transfer Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif! - Futbol Haberleri

        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!

        Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal yeniden devreye girdi. Suudi ekibi, golcü oyuncuya resmi teklif yaptı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 18:31 Güncelleme: 15.06.2025 - 18:31
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        Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için yeniden girişimlerde bulundu.

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        Africafoot'un haberine göre, Al Hilal Youssef En-Nesyri için 30 milyon euroluk resmi bir teklif yaptı.

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        FENERBAHÇE BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

        Ancak Fenerbahçe, bu teklifi geri çevirdi ve Faslı golcü için 40 milyon euro talep etti.

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        PERFORMANSI

        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 52 maçta forma giyen Faslı golcü, 30 gol, 7 asist kaydetti.

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