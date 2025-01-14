Bugün Premier Lig, Bundesliga ve Serie A'nın yanı sıra Fransa, İspanya, Hollanda ve Portekiz liglerinin kupa maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 14 Ocak 2025 Salı listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 14 Ocak Salı günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?