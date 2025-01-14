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        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar 14 Ocak Salı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Bugünkü maçlar 14 Ocak Salı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinin heyecan dolu maçları izleyicilerle buluşacak. Bu kapsamda sporseverler, "14 Ocak Salı kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Futbolseverler, favori takımlarının maç saatlerini ve yayın bilgilerini öğrenmek için detayları merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 14 Ocak 2025 maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 10:13 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:13
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        1

        Bugün Premier Lig, Bundesliga ve Serie A'nın yanı sıra Fransa, İspanya, Hollanda ve Portekiz liglerinin kupa maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 14 Ocak 2025 Salı listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 14 Ocak Salı günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        2

        14 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        Premier Lig

        22:30 Chelsea - Bournemouth (beIN Sports 4)

        22:30 West Ham United - Fulham (beIN Sports 5)

        22:30 Brentford - Manchester City (beIN Sports 2)

        23:00 Nottingham Forest - Liverpool (beIN Sports 3)

        3

        Serie A

        20:30 Como - Milan (Exxen, S Sport 2, S Sport Plus)

        22:45 Atalanta - Juventus (Exxen, S Sport 2, S Sport Plus)

        4

        Bundesliga

        20:30 Holstein Kiel - Borussia Dortmund (beIN Sports 4)

        22:30 Wolfsburg - Mönchengladbach (beIN Connect)

        22:30 Bayer Leverkusen - Mainz 05 (beIN Sports MAX 2)

        22:30 Eintracht Frankfurt - Freiburg (beIN Connect)

        5

        FRANSA KUPASI

        22:45 Bastia - Nice

        22:45 Reims - Monaco

        23:10 Marsilya - Lille

        6

        PORTEKİZ KUPASI

        23:15 Frasense - Benfica

        İSPANYA KRAL KUPASI

        23:00 Ourense - Valencia

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