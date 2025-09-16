Bugünkü maçlar 16 Eylül 2025 Salı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 16 Eylül 2025 Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda bugün 6 maç oynanacak. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu başlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Eylül 2025 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 16 Eylül 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu heyecanı bu akşam başlıyor. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi’nde futbolseverleri heyecan dolu maçlar bekliyor. Mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları merak ediliyor. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 16 Eylül 2025 bugünkü maçlar listesi...
16 EYLÜL 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur
13.30 Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor (A Spor)
14.30 Kahta 02 Spor-Adana Demirspor
14.30 Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere
15.00 Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK
15.00 Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor
15.00 Kestel Çilekspor-Fethiyespor
15.30 Kırıkkale FK-Manisa FK (A Spor)
18.00 Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK (A Spor)
19.00 İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 Spor
20.30 Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK (A Spor)
UEFA Şampiyonlar Ligi
19.45 Athletic Bilbao-Arsenal
19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise (Tabii ve TRT Spor)
22.00 Real Madrid-Marsilya (Tabii)
22.00 Tottenham-Villarreal (Tabii ve TRT Spor)
22.00 Benfica-Karabağ
22.00 Juventus-Borussia Dortmund
İngiltere Lig Kupası 3. Tur
21.45 Sheffield Wednesday-Grimsby Town
22.00 Brentford-Aston Villa
22.00 Crystal Palace-Millwall
AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu
19.00 Shabab Al Ahli-Tractor FC
21.15 Al Hilal-Al Duhail
AFC Şampiyonlar Ligi Elit Doğu Grubu
10.45 Melbourne City-Sanfrecce Hiroshima
13.00 Machida Zelvia-FC Seoul
13.00 Gangwon-Shanghai Shenhua
15.15 Buriram United-Johor DT