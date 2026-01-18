Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 OCAK 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Premier Lig…

        Günün maçları ve saatleri 18 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        18 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, İngiltere Premier Lig, Hollanda Eredivisie, Belçika Pro Lig, Portekiz Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Lig'de önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün maç programında Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a konuk olacağı kritik randevu dikkat çekiyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 18 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 11:24 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:24
        1

        Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, İngiltere Premier Lig, Hollanda Eredivisie, Belçika Pro Lig, Portekiz Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Lig’de birbirinden kritik maçlar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 18 Ocak 2026 maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri...

        2

        18 OCAK 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol Süper Lig

        14:30 | Kasımpaşa - Antalyaspor

        17:00 | Kocaelispor - Trabzonspor

        17:00 | Gençlerbirliği - Samsunspor

        20:00 | Alanyaspor - Fenerbahçe

        3

        Trendyol 1. Lig

        13:30 | BB Erzurumspor - Amedspor

        16:00 | Boluspor - Sarıyerspor

        19:00 | Ümraniyespor - Serik Belediyespor

        4

        İspanya La Liga

        16:00 | Getafe - Valencia

        18:15 | Atletico Madrid - Alaves

        20:30 | Celta de Vigo - Rayo Vallecano

        23:00 | Real Sociedad - Barcelona

        5

        Almanya Bundesliga

        17:30 | Stuttgart - Union Berlin

        19:30 | Augsburg - Freiburg

        6

        İtalya Serie A

        14:30 | Parma - Genoa

        17:00 | Bologna - Fiorentina

        20:00 | Torino - AS Roma

        7

        Fransa Ligue 1

        17:00 | Strasbourg - Metz

        19:15 | Stade Rennais - Le Havre

        19:15 | Nantes - Paris FC

        22:45 | Olympique Lyon - Stade Brest 29

        8

        İngiltere Premier Lig

        17:00 | Wolverhampton - Newcastle United

        19:30 | Aston Villa - Everton

        9

        Hollanda Eredivisie

        14:15 | Heerenveen - Groningen

        16:30 | Volendam - Utrecht

        16:30 | Heracles Almelo - Twente

        18:45 | Feyenoord - Sparta Rotterdam

        10

        Belçika Pro Lig

        15:30 | KAA Gent - Anderlecht

        18:00 | FCV Dender EH - Royal Antwerp

        20:30 | Royal Charleroi - Standard Liege

        21:15 | ST. Truidense - Oud-Heverlee Leuven

        11

        Portekiz Süper Ligi

        18:30 | Santa Clara - Famalicao

        21:00 | CD Tondela - SC Braga

        23:30 | Vitoria Guimaraes - FC Porto

        12

        Suudi Arabistan Pro Lig

        18:15 | AL Hazem - Al Qadsiah

        20:30 | Al-Riyadh - Al-Taawoun

        20:30 | Neom SC - Al-Hilal

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
