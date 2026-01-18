Günün maçları ve saatleri 18 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
18 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, İngiltere Premier Lig, Hollanda Eredivisie, Belçika Pro Lig, Portekiz Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Lig'de önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün maç programında Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a konuk olacağı kritik randevu dikkat çekiyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 18 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi...
18 OCAK 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
14:30 | Kasımpaşa - Antalyaspor
17:00 | Kocaelispor - Trabzonspor
17:00 | Gençlerbirliği - Samsunspor
20:00 | Alanyaspor - Fenerbahçe
Trendyol 1. Lig
13:30 | BB Erzurumspor - Amedspor
16:00 | Boluspor - Sarıyerspor
19:00 | Ümraniyespor - Serik Belediyespor
İspanya La Liga
16:00 | Getafe - Valencia
18:15 | Atletico Madrid - Alaves
20:30 | Celta de Vigo - Rayo Vallecano
23:00 | Real Sociedad - Barcelona
Almanya Bundesliga
17:30 | Stuttgart - Union Berlin
19:30 | Augsburg - Freiburg
İtalya Serie A
14:30 | Parma - Genoa
17:00 | Bologna - Fiorentina
20:00 | Torino - AS Roma
Fransa Ligue 1
17:00 | Strasbourg - Metz
19:15 | Stade Rennais - Le Havre
19:15 | Nantes - Paris FC
22:45 | Olympique Lyon - Stade Brest 29
İngiltere Premier Lig
17:00 | Wolverhampton - Newcastle United
19:30 | Aston Villa - Everton
Hollanda Eredivisie
14:15 | Heerenveen - Groningen
16:30 | Volendam - Utrecht
16:30 | Heracles Almelo - Twente
18:45 | Feyenoord - Sparta Rotterdam
Belçika Pro Lig
15:30 | KAA Gent - Anderlecht
18:00 | FCV Dender EH - Royal Antwerp
20:30 | Royal Charleroi - Standard Liege
21:15 | ST. Truidense - Oud-Heverlee Leuven
Portekiz Süper Ligi
18:30 | Santa Clara - Famalicao
21:00 | CD Tondela - SC Braga
23:30 | Vitoria Guimaraes - FC Porto
Suudi Arabistan Pro Lig
18:15 | AL Hazem - Al Qadsiah
20:30 | Al-Riyadh - Al-Taawoun
20:30 | Neom SC - Al-Hilal