Bugünkü maçlar 21 Ekim 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, ve Serie A'da birer maç oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, Bugünkü maçlar 21 Ekim 2024 Pazartesi listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 21 Ekim Pazartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Haftasonu Bundesliga ve Ligue 1'de maçlar tamamlanırken, bugün Trendyol Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig ve La Liga'da birer karşılaşma oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "21 Ekim Pazartesi kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 21 Ekim 2024 maç takvimi...
TRENDYOL SÜPER LİG
20.00 Bodrum FK- Ç. Rizespor (beIN Sports 1)
TRENDYOL 1. LİG
20.00 Esenler Erokspor- Keçiörengücü (TRT Spor, beIN Sports 2, tabii)
İNGİLTERE PREMİER LİG
22.00 Not. Forest- Crystal Palace (beIN Sports 3)
İSPANYA LA LİGA
22.00 Valencia- Las Palmas (S Sport Plus, EXXEN)