        BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 EYLÜL 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 25 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugünkü maçlar 25 Eylül 2025 Perşembe günü oynacak mücadeleleri merak eden sporseverler tarafından araştrıılmaya başlandı. Bugün 5 önemli ligde toplam 19 maç yapılacak. Trendyol 1. Lig, UEFA Avrupa Ligi, İspanya LaLiga, Suudi Arabistan Pro Lig ve İtalya Kupası'nda heyecan dolu anlar yaşanacak. Karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 25 Eylül 2025 maç takvimi...

        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 11:10 Güncelleme: 25.09.2025 - 11:10
        25 Eylül 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Bugün Trendyol 1. Lig, UEFA Avrupa Ligi, İspanya LaLiga, Suudi Arabistan Pro Lig ve İtalya Kupası’nda kritik karşılaşmalar oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonu lig aşamasının ilk hafta maçları bugün yapılacak 9 maçla sona erecek. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 25 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…

        25 EYLÜL 2025 MAÇ TAKVİMİ: BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        1. Lig

        17:00 Sivasspor - Adana Demirspor (TRT Spor)

        20:00 Amed SK - Sarıyer (TRT Spor)

        20:00 Pendikspor - Sakaryaspor (TRT Tabii Spor 6)

        UEFA Avrupa Ligi

        19:45 Go Ahead Eagles - FCSB (TRT Tabii Spor 1)

        19:45 Lille - Brann (TRT Tabii Spor)

        22:00 Stuttgart - Celta Vigo (TRT Tabii Spor 2)

        22:00 Rangers - Genk (TRT Tabii Spor 3)

        22:00 Utrecht - Lyon (TRT Spor)

        22:00 Salzburg - Porto (TRT Tabii Spor 1)

        22:00 Ferencvaros - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 5)

        22:00 Young Boys - Panathinaikos (TRT Tabii Spor 4)

        22:00 Aston Villa - Bologna (TRT Tabii Spor)

        İspanya - LaLiga

        20:30 Osasuna - Elche

        22:30 Real Oviedo - Barcelona

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        18:10 Khaleej - Al Taawon

        18:25 Al Shabab Riyadh - Al Kholood

        21:00 Al Hilal Riyadh - Al Akhdoud

        İtalya Kupası - 2. Tur

        19:30 Genoa - Empoli

        22:00 Torino - Pisa

