Bugünkü maçlar 25 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bugünkü maçlar 25 Eylül 2025 Perşembe günü oynacak mücadeleleri merak eden sporseverler tarafından araştrıılmaya başlandı. Bugün 5 önemli ligde toplam 19 maç yapılacak. Trendyol 1. Lig, UEFA Avrupa Ligi, İspanya LaLiga, Suudi Arabistan Pro Lig ve İtalya Kupası'nda heyecan dolu anlar yaşanacak. Karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 25 Eylül 2025 maç takvimi...
25 EYLÜL 2025 MAÇ TAKVİMİ: BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
1. Lig
17:00 Sivasspor - Adana Demirspor (TRT Spor)
20:00 Amed SK - Sarıyer (TRT Spor)
20:00 Pendikspor - Sakaryaspor (TRT Tabii Spor 6)
UEFA Avrupa Ligi
19:45 Go Ahead Eagles - FCSB (TRT Tabii Spor 1)
19:45 Lille - Brann (TRT Tabii Spor)
22:00 Stuttgart - Celta Vigo (TRT Tabii Spor 2)
22:00 Rangers - Genk (TRT Tabii Spor 3)
22:00 Utrecht - Lyon (TRT Spor)
22:00 Salzburg - Porto (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Ferencvaros - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 5)
22:00 Young Boys - Panathinaikos (TRT Tabii Spor 4)
22:00 Aston Villa - Bologna (TRT Tabii Spor)