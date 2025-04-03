Bugünkü maçlar 3 Nisan 2025 programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
3 Nisan 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam oynanacak tek maçla sona erecek. Öte yandan Portekiz Kupası, Romanya Kupası, Slovenya Kupası, İngiltere Premier Lig ve İsviçre Süper Ligi'nde kritik karşılaşmalar oynanacak. Türkiye Kupası çeyrek final Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de ise Chelsea ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 3 Nisan 2025 bugünkü maç fikstürü…
Bugünkü maçlar 3 Nisan 2025 Perşembe listesi belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final aşaması bugün oynanacak tek karşılaşma ile tamamlanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Beşiktaş ve Göztepe karşı karşıya gelecek. Avrupa'da ise kupa karşılaşmaları oynanmaya devam edecek. Maçların başlangıç saati ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 3 Nisan bugünkü maç programı…
3 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - ÇEYREK FİNAL
20:30 Beşiktaş-Göztepe (ATV)
İNGİLTERE PREMİER LİG
22:00 Chelsea-Tottenham (beIN Sports 3)
PORTEKİZ KUPASI - YARI FİNAL
22:15 Sporting CP-Rio Ave
İSVİÇRE SÜPER LİGİ
21:30 Basel-Grasshoppers
21:30 Luzern-St. Gallen
ROMANYA KUPASI - ÇEYREK FİNAL
20:00 CFR Cluj-Univ. Craiova