Bugünkü maçlar 3 Nisan 2025 Perşembe listesi belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final aşaması bugün oynanacak tek karşılaşma ile tamamlanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Beşiktaş ve Göztepe karşı karşıya gelecek. Avrupa'da ise kupa karşılaşmaları oynanmaya devam edecek. Maçların başlangıç saati ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 3 Nisan bugünkü maç programı…