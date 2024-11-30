Bugünkü maçlar 30 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte maç takvimi
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları tamamlandı, gözler lig müsabakalarına çevrildi. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga'da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, bugünkü maçlar 30 Kasım 2024 Cumartesi listesi için araştırmalara başlandı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var, 30 Kasım Cumartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bugünkü maç takvimi…
30 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig’de bugün Trabzonspor Alanyaspor ile; Başakşehir ise Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Kasım bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 30 Kasım 2024 Cumartesi listesi…
30 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
SÜPER LİG
13:30 Samsunspor - Bodrum FK (beIN Sports 1)
16:00 Adana Demirspor - Konyaspor (beIN Sports 1)
19:00 Başakşehir FK - Göztepe (beIN Sports 2)
19:00 Alanyaspor - Trabzonspor (beIN Sports 1)
TRENDYOL 1. LİG
13:30 Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor)
13:30 Amed SK - Manisa FK (TRT Spor)
16:00 İstanbulspor - Iğdır FK (TRT Spor)
19:00 Çorum FK - Erzurumspor FK (TRT Spor)
İNGİLTERE PREMİER LİG
18:00 Brentford - Leicester City
18:00 Crystal Palace - Newcastle United
18:00 Wolverhampton - Bournemouth
18:00 Nottingham Forest - Ipswich Town
20:30 West Ham United – Arsenal
İSPANYA LALİGA
16:00 Barcelona - Las Palmas
18:15 Alaves - Leganes
20:30 Espanyol - Celta Vigo
23:00 Valladolid - Atletico Madrid
ALMANYA BUNDESLİGA
17:30 Leipzig - Wolsburg
17:30 Union Berlin - Bayer Leverkusen
17:30 Werder Bremen - Stuttgart
17:30 Augsburg - Stuttgart
20:30 Borussia Dortmund - Bayern Münih
FRANSA LİGUE 1
19:00 Rennes - St. Etienne
21:00 Brest - Strasbourg
23:00 PSG - Nantes
İTALYA SERİE A
17:00 Como - Monza
20:00 Milan - Empoli
22:45 Bologna - Venezia
SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG
16:20 Al Raed - Al Taawon
17:25 Al Ettifaq - Al Ittihad-Jeddah
20:00 Al Shabab Riyadh - Al Hilal Riyadh