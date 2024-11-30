30 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig’de bugün Trabzonspor Alanyaspor ile; Başakşehir ise Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Kasım bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 30 Kasım 2024 Cumartesi listesi…