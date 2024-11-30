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        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar 30 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 30 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları tamamlandı, gözler lig müsabakalarına çevrildi. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga'da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, bugünkü maçlar 30 Kasım 2024 Cumartesi listesi için araştırmalara başlandı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var, 30 Kasım Cumartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bugünkü maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 10:33 Güncelleme: 30.11.2024 - 10:33
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        1

        30 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig’de bugün Trabzonspor Alanyaspor ile; Başakşehir ise Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Kasım bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 30 Kasım 2024 Cumartesi listesi…

        2

        30 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        SÜPER LİG

        13:30 Samsunspor - Bodrum FK (beIN Sports 1)

        16:00 Adana Demirspor - Konyaspor (beIN Sports 1)

        19:00 Başakşehir FK - Göztepe (beIN Sports 2)

        19:00 Alanyaspor - Trabzonspor (beIN Sports 1)

        3

        TRENDYOL 1. LİG

        13:30 Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor)

        13:30 Amed SK - Manisa FK (TRT Spor)

        16:00 İstanbulspor - Iğdır FK (TRT Spor)

        19:00 Çorum FK - Erzurumspor FK (TRT Spor)

        4

        İNGİLTERE PREMİER LİG

        18:00 Brentford - Leicester City

        18:00 Crystal Palace - Newcastle United

        18:00 Wolverhampton - Bournemouth

        18:00 Nottingham Forest - Ipswich Town

        20:30 West Ham United – Arsenal

        5

        İSPANYA LALİGA

        16:00 Barcelona - Las Palmas

        18:15 Alaves - Leganes

        20:30 Espanyol - Celta Vigo

        23:00 Valladolid - Atletico Madrid

        6

        ALMANYA BUNDESLİGA

        17:30 Leipzig - Wolsburg

        17:30 Union Berlin - Bayer Leverkusen

        17:30 Werder Bremen - Stuttgart

        17:30 Augsburg - Stuttgart

        20:30 Borussia Dortmund - Bayern Münih

        7

        FRANSA LİGUE 1

        19:00 Rennes - St. Etienne

        21:00 Brest - Strasbourg

        23:00 PSG - Nantes

        8

        İTALYA SERİE A

        17:00 Como - Monza

        20:00 Milan - Empoli

        22:45 Bologna - Venezia

        9

        SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG

        16:20 Al Raed - Al Taawon

        17:25 Al Ettifaq - Al Ittihad-Jeddah

        20:00 Al Shabab Riyadh - Al Hilal Riyadh

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