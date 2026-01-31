Bugünkü maçlar 31 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Günün maçları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hem yerel liglerde hem de Avrupa'nın dev liglerinde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de heyecan dolu maçlar futbolseverleri bekliyor olacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 31 Ocak 2026 maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri...
31 OCAK 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
14:30 | Alanyaspor - Eyüpspor (beIN Sports)
17:00 | Rams Başakşehir - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
20:00 | Beşiktaş - Konyaspor (beIN Sports)
20:00 | Göztepe - Karagümrük (beIN Sports 2)
Trendyol 1. Lig
13:30 | Iğdır FK - Manisa FK (TRT Spor ve beIN Sports Max 1)
13:30 | Erzurumspor - Sarıyerspor (TRT Spor ve beIN Sports 2)
16:00 | Çorumspor - Keçiörengücü (TRT Spor ve beIN Sports 2)
19:00 | Bodrum FK - Serik Belediyespor (TRT Spor ve beIN Sports Max 1)
TFF 2. Lig
15:00 MKE Ankaragücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
İngiltere Premier Ligi
18:00 Leeds United - Arsenal (beIN Sports 3)
18:00 Brighton & Hove Albion - Everton (beIN Sports 4)
18:00 Wolverhampton - AFC Bournemouth (beIN Connect)
20:30 Chelsea - West Ham United (beIN Sports 3)
23:00 Liverpool - Newcastle United (beIN Sports 3)
İspanya La Liga
16:00 Real Oviedo - Girona
18:15 Osasuna - Villarreal
20:30 Levante - Atletico Madrid
23:00 Elche - Barcelona
İtalya Serie A
17:00 Pisa - Sassuolo
20:00 Napoli - Fiorentina
22:45 Cagliari - Hellas Verona
Almanya Bundesliga
17:30 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen (S Sport+ ve Tivibu Spor 2)
17:30 Augsburg - St Pauli (S Sport+)
17:30 TSG Hoffenheim - Union Berlin
17:30 Werder Bremen - M'gladbach
17:30 RB Leipzig - Mainz 05
20:30 Hamburger SV - Bayern Münih
Fransa Ligue 1
19:00 Paris FC - Marsilya
21:00 Lorient - Nantes
23:05 Monaco - Rennes