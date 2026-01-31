Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 31 OCAK 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1...

        Bugünkü maçlar 31 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Günün maçları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hem yerel liglerde hem de Avrupa'nın dev liglerinde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de heyecan dolu maçlar futbolseverleri bekliyor olacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 31 Ocak 2026 maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 14:18 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:18
        Günün maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları da araştırılıyor. 31 Ocak Cumartesi günü Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’in yanı sıra Avrupa’nın önemli liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig’de şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 31 Ocak 2026 maç takvimi!

        31 OCAK 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol Süper Lig

        14:30 | Alanyaspor - Eyüpspor (beIN Sports)

        17:00 | Rams Başakşehir - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

        20:00 | Beşiktaş - Konyaspor (beIN Sports)

        20:00 | Göztepe - Karagümrük (beIN Sports 2)

        Trendyol 1. Lig

        13:30 | Iğdır FK - Manisa FK (TRT Spor ve beIN Sports Max 1)

        13:30 | Erzurumspor - Sarıyerspor (TRT Spor ve beIN Sports 2)

        16:00 | Çorumspor - Keçiörengücü (TRT Spor ve beIN Sports 2)

        19:00 | Bodrum FK - Serik Belediyespor (TRT Spor ve beIN Sports Max 1)

        TFF 2. Lig

        15:00 MKE Ankaragücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

        İngiltere Premier Ligi

        18:00 Leeds United - Arsenal (beIN Sports 3)

        18:00 Brighton & Hove Albion - Everton (beIN Sports 4)

        18:00 Wolverhampton - AFC Bournemouth (beIN Connect)

        20:30 Chelsea - West Ham United (beIN Sports 3)

        23:00 Liverpool - Newcastle United (beIN Sports 3)

        İspanya La Liga

        16:00 Real Oviedo - Girona

        18:15 Osasuna - Villarreal

        20:30 Levante - Atletico Madrid

        23:00 Elche - Barcelona

        İtalya Serie A

        17:00 Pisa - Sassuolo

        20:00 Napoli - Fiorentina

        22:45 Cagliari - Hellas Verona

        Almanya Bundesliga

        17:30 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen (S Sport+ ve Tivibu Spor 2)

        17:30 Augsburg - St Pauli (S Sport+)

        17:30 TSG Hoffenheim - Union Berlin

        17:30 Werder Bremen - M'gladbach

        17:30 RB Leipzig - Mainz 05

        20:30 Hamburger SV - Bayern Münih

        Fransa Ligue 1

        19:00 Paris FC - Marsilya

        21:00 Lorient - Nantes

        23:05 Monaco - Rennes

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
