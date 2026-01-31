Günün maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları da araştırılıyor. 31 Ocak Cumartesi günü Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’in yanı sıra Avrupa’nın önemli liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig’de şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 31 Ocak 2026 maç takvimi!