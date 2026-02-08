8 Şubat 2026 maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 21. hafta, bugün oynanacak 4 maçla devam edecek. Bu akşam dört büyüklerden Galatasaray Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecekken, Beşiktaş Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ayrıca Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 gibi Avrupa liglerinde de heyecan dolu mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Şubat 2026 bugünkü maçlar listesi!