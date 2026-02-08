Habertürk
        BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 ŞUBAT 2026: Süper Lig'de 21. hafta heyecanı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 8 Şubat 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 8 Şubat 2026 Pazar günü için araştırılmaya başlandı. Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı bugün oynanacak 4 karşılaşma ile devam edecek. Bu akşam dört büyüklerden Galatasaray Çaykur Rizespor ile mücadele edecekken, Beşiktaş Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de de kritik mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Şubat 2026 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri...

        Giriş: 08.02.2026 - 11:24 Güncelleme: 08.02.2026 - 11:24
        8 Şubat 2026 maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 21. hafta, bugün oynanacak 4 maçla devam edecek. Bu akşam dört büyüklerden Galatasaray Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecekken, Beşiktaş Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ayrıca Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 gibi Avrupa liglerinde de heyecan dolu mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Şubat 2026 bugünkü maçlar listesi!

        8 ŞUBAT 2026 MAÇ PROGRAMI

        Trendyol Süper Lig

        14:30 - İkas Eyüpspor - Rams Başakşehir FK

        17:00 - Tümosan Konyaspor - Göztepe

        17:00 - Çaykur Rizespor - Galatasaray

        20:00 - Beşiktaş - Corendon Alanyaspor

        İngiltere Premier Lig

        17:00 - Brighton & Hove Albion FC - Crystal Palace FC

        19:30 - Liverpool - Manchester City FC

        İspanya La Liga

        16:00 - Alaves - Getafe

        18:15 - Athletic Bilbao - Levante

        18:15 - Sevilla - Girona

        20:30 - Atletico Madrid - Real Betis Sevilla

        23:00 - Valencia - Real Madrid

        İtalya Serie A

        14:30 - Bologna FC - Parma

        17:00 - US Lecce - Udinese Calcio

        17:00 - AC Milan - Como 1907

        20:00 - Sassuolo Calcio - Inter Milano

        22:45 - Juventus Turin - Lazio Rome

        Almanya Bundesliga

        17:30 - Köln - RB Leipzig

        19:30 - Bayern Münih - Hoffenheim

        Fransa Ligue 1

        17:00 - OGC Nice - Monaco

        19:15 - Le Havre - Strasbourg Alsace

        19:15 - Auxerre - Paris FC

        19:15 - Angers - Toulouse FC

        22:45 - Paris St. Germain - Marsilya

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
