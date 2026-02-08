Bugünkü maçlar 8 Şubat 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 8 Şubat 2026 Pazar günü için araştırılmaya başlandı. Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı bugün oynanacak 4 karşılaşma ile devam edecek. Bu akşam dört büyüklerden Galatasaray Çaykur Rizespor ile mücadele edecekken, Beşiktaş Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de de kritik mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Şubat 2026 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri...
8 Şubat 2026 maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 21. hafta, bugün oynanacak 4 maçla devam edecek. Bu akşam dört büyüklerden Galatasaray Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecekken, Beşiktaş Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ayrıca Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 gibi Avrupa liglerinde de heyecan dolu mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Şubat 2026 bugünkü maçlar listesi!
8 ŞUBAT 2026 MAÇ PROGRAMI
Trendyol Süper Lig
14:30 - İkas Eyüpspor - Rams Başakşehir FK
17:00 - Tümosan Konyaspor - Göztepe
17:00 - Çaykur Rizespor - Galatasaray
20:00 - Beşiktaş - Corendon Alanyaspor
İngiltere Premier Lig
17:00 - Brighton & Hove Albion FC - Crystal Palace FC
19:30 - Liverpool - Manchester City FC
İspanya La Liga
16:00 - Alaves - Getafe
18:15 - Athletic Bilbao - Levante
18:15 - Sevilla - Girona
20:30 - Atletico Madrid - Real Betis Sevilla
23:00 - Valencia - Real Madrid
İtalya Serie A
14:30 - Bologna FC - Parma
17:00 - US Lecce - Udinese Calcio
17:00 - AC Milan - Como 1907
20:00 - Sassuolo Calcio - Inter Milano
22:45 - Juventus Turin - Lazio Rome
Almanya Bundesliga
17:30 - Köln - RB Leipzig
19:30 - Bayern Münih - Hoffenheim