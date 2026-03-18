        Buhar kazanı patladı! Can kaybı var! | Son dakika haberleri

        Buhar kazanı patladı! Can kaybı var!

        Tekirdağ'da bir fabrikada buhar kazanı patladı. Feci olayda ilk belirlemelere göre 1 işçi yaşamını yitirdi

        Giriş: 18.03.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Buhar kazanı patladı! Can kaybı var!
        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kemik tozu üretimi yapan fabrikada buhar kazanı patladı, ilk belirlemelere göre 1 işçi yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), saat 15.00 sıralarında kemik tozu fabrikasında patlama meydana geldi.

        Patlamayla birlikte fabrikadan duman yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Fabrikanın buhar kazanında meydana geldiği belirtilen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Güvenlik şeridiyle kapatılan fabrikada, ekiplerin incelemesi sürüyor.

