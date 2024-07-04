Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
Çanakkale'de masaj salonu çalışanı 24 yaşındaki Buket Arıyel'in yüzüne kezzap attığı gerekçesiyle tutuklanan Ramazan Akarsu ilk kez hakim karşısına çıktı. Akarsu, savunmasında Buket Arıyel ile dışarıda da görüştüğünü ve duygusal olarak bağlandığını anlatırken, Buket Arıyel ise Akarsu ile gönül bağının olmadığını, evlilik teklifini de kabul etmediğini söyledi. Akarsu, kezzapla saldırıyı gerçekleştirmeden önce genç kadına "Seni Bergen gibi yapacağım, yüzünü tanınmayacak hale getireceğim" dediği şahitlerin ifadelerinde yer aldı.
Çanakkale'de masaj salonu çalışanının yüzüne kimyasal sıvı attığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.
Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "canavarca hisle silahla kasten yaralama" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından tutuklanan sanık Ramazan Akarsu, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler Buket Arıyel ile Tuğçe Y. ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Sanık Ramazan Akarsu, iki yıldır gittiği masaj salonunda olaydan 5 ay önce tanıştığı Buket Aarıyel ile dışarıda da görüştüğünü ve duygusal olarak bağlandığını anlattı.
Masaj salonunun alt katında yer alan iş yeri sahibinin evinin mermerlerini yaptığını ve işinde kullanmak amacıyla olaydan 10 gün önce internetten asit sipariş ettiğini öne süren Ramazan Akarsu, asidi sulandırmak için üst kata çıktığında konuşmak istediği Buket Arıyel ile tartıştığını anlattı. Tartışmanın ise Buket Arıyel'in bir başka erkekle dans ettiği video yüzünden çıktığını öne sürdü.
Tartışmanın devamında mermere dökmek için aldığı asidi Buket Arıyel'in yüzüne döktüğünü anlatan Ramazan Arıyel asidin kendi üzerine de geldiğini, olay yerinden ayrılıp bir benzin istasyonunda yüzünü yıkadıktan sonra Ezine ilçesine giderek polise teslim olduğunu ifade etti.
"SENİ BERGEN GİBİ YAPCAĞIM"
Tuğçe Y. ise mahkemede verdiği ifadesinde, "Ramazan Akarsu ile Buket Arıyel’in olaydan önce telefon konuşmalarına şahit oldum. Ramazan Akarsu telefonda Buket Arıyel’e ‘seni Bergen gibi yapacağım’ dediğini duydum. Olay günü Ramazan Akarsu ile Buket Arıyel konuşmak için bir odaya girdi. Bir süre sonra odadan yüksek sesle bağrışmalar gelince kontrol etmek için odaya girdim. Bir süre sonra odadan yüksek sesle bağrışmalar gelince kontrol etmek için odaya girdim. Daha sonra koridora çıktık. O sırada Ramazan Akarsu, Buket Arıyel’in saçından tutup yüzünün çevirip asidi yüzüne doğru boşalttı. Orada benimde kollarıma asit bulaştı" şeklinde konuştu.
Buket Arıyel ise Ramazan Akarsu ile gönül bağının olmadığını, evlilik teklifini de kabul etmediğini belirterek, "Olay günü konuşmak için geldi. Arkadaşıma düzenlediğim doğum gününde darbukacının yanında dans ettiğim anın görüntüsünden bahsetti. Bunun kendisini ilgilendirmediğini söyledim. 'Kimmiş göreceksin, yüzünü tanınmayacak hale getireceğim.' dedi. Saçımdan tutup, asidi yüzüme attı. Daha önce patronumun evinin işini yaptı, iş yerimin alt katında başka bir işi yoktu." diye konuştu.
Yaşanan olay nedeniyle sol gözünü kaybettiğini, hastanede bir ay hem cildiyle ilgili hem de psikolojik tedavi gördüğünü anlatan Buket Arıyel tedavisinde kullanılan ilaçları da yurt dışından geldiği için kendi cebinden karşıladığını söyledi.
Buket Arıyel'in avukatı İbrahim Selman Şuşoğlu, tutuklu sanığın ifadelerinin çelişkili olduğunu ve birbiriyle örtüşmediğini savunarak, "Bu işi planlı yaptığını düşünüyorum. Sosyal medyada da olaydan bir kaç gün önce paylaşmıştı." dedi.
Avukat Şuşoğlu, sanığın tutukluluğun devamını talep ettiklerini belirtti.
Olay sırasında asitle kolundan yaralanan müşteki Tuğçe Y. de tutuklu sanık Ramazan Akarsu'dan şikayetçi olduğunu belirtti.
Duruşmaya ara veren mahkeme, Ramazan Akarsu'nun tutukluluğunun devamına karar verip sanığın sosyal medya hesabında olay gününden önce yaptığı paylaşımlar ile müşteki Buket Arıyel'in tedavisinde kullandığı ilaçların maliyetinin hesaplanarak mahkemeye sunulmasını istedi.
Mahkeme duruşmayı 1 Ağustos'a erteledi.