Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"

Sanık Ramazan Akarsu, iki yıldır gittiği masaj salonunda olaydan 5 ay önce tanıştığı Buket Aarıyel ile dışarıda da görüştüğünü ve duygusal olarak bağlandığını anlattı.

Masaj salonunun alt katında yer alan iş yeri sahibinin evinin mermerlerini yaptığını ve işinde kullanmak amacıyla olaydan 10 gün önce internetten asit sipariş ettiğini öne süren Ramazan Akarsu, asidi sulandırmak için üst kata çıktığında konuşmak istediği Buket Arıyel ile tartıştığını anlattı. Tartışmanın ise Buket Arıyel'in bir başka erkekle dans ettiği video yüzünden çıktığını öne sürdü.

Tartışmanın devamında mermere dökmek için aldığı asidi Buket Arıyel'in yüzüne döktüğünü anlatan Ramazan Arıyel asidin kendi üzerine de geldiğini, olay yerinden ayrılıp bir benzin istasyonunda yüzünü yıkadıktan sonra Ezine ilçesine giderek polise teslim olduğunu ifade etti.