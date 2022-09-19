Yıkanan temiz bulaşıkların, makineden çıktıklarında kötü kokmasını kimse istemez. Bazı bulaşık makineleri belli bir süre sonra koku yapmaya başlar. Bu konuda endişe yapılmasına gerek yok çünkü evde yapılan birkaç yöntem ile bulaşık makinenizdeki kötü kokudan kısa sürede kurtulacaksınız.

BULAŞIK MAKİNESİNDEKİ KÖTÜ KOKU NASIL GİDER?

Bulaşık makinenizdeki kötü kokudan kurtulmak için gereken yöntemler şu şekildedir;

İlk olarak bulaşık makinenizin filtresini, kapağını, içini ve kapak contasını güzelce temizleyin.

Sirke ve karbonatı temizliğinizde mutlaka kullanın.

Kullanım kılavuzunuzu dikkatlice okuyun ve anormal bir durum var ise teknik servisi çağırın.

Her yıkamanızda tablet ve beyaz sirke kullanın.

Belirli aralıklar ile yıkamanıza parlatıcı ve tuz eklemeyi ihmal etmeyin.