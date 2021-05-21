"BENİ TAVAYA MI BENZETTİN?"

Diva, 25 yaşındaki fenomene, "Beni tavaya mı benzettin, tava mı diyorsun bana? Beni o yorumun içinden çıkart, yoksa avukatımla görüşürsün terbiyesiz" diye çıkıştı.

Bülent Ersoy'un bu sözleri üzerine Alp Kılınç, "Ablam yok gurban olduğum, hani sen ağzına yüzüne böyle makyajlar yapıyorsun ya ışıltılı ışıltılı ona benzetmişim... Yani komiklik, şakacılık, anladın mı abla?" diyerek, Ersoy'un gönlünü almaya çalıştı.