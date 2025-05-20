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        Haberler Ekonomi Para Bulgaristan 2026'da euroya geçmeye hazırlanıyor - Para Haberleri

        Bulgaristan 2026'da Euro'ya geçmeye hazırlanıyor

        Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Başkanı Dimitar Radev, ülkenin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ulusal para birimi levadan Euro'ya geçmeye hazır olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:51 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:18
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        Bulgaristan 2026'da Euro'ya geçmeye hazırlanıyor
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        Radev, Plevne şehrinde basına yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, avroya geçmek üzere gerekli ön koşulların tamamını yerine getirmiş bulunuyor ve hedefimiz 1 Ocak'tan itibaren Euro'ya geçmektir." dedi.

        BNB adına konuştuğuna işaret eden Radev, "Tam olarak hazır olduğumuzu belirtirken, kendi değerlendirmemiz tabii ki yeterli olamaz. Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu bu konuda son söz sahibi olacak. Bu iki kurumdan beklenen onay sonrası katılım prosedürü tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

        Radev, euroya geçiş konusunda en önemli kriterlerinden biri olan enflasyon konusunda da Bulgaristan'ın gereğini yaptığını söyleyerek nisana kadar yıllık ortalama enflasyon oranının yüzde 2,7 düzeyinde kaldığını anımsattı.

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        Euroya geçiş nedeniyle vatandaşların mevduat hesaplarındaki paraların azalmayacağını da ifade eden Radev, "Yıllar önce avroya katılan ülkelerde vatandaşların gelirlerinde yüzde 10-15 artış kaydedildi ve yaşam standartları yükseldi" diye konuştu.​​​​​​​

        Bulgaristan Parlamentosu ve hükümetinin daha önce almış olduğu, ülkenin ulusal para birimi levadan avroya geçmesine ilişkin kesin kararın referanduma sunulmasına sürekli karşı çıkan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, aniden karar değiştirerek son sözün halka verilmesini önermişti.

        Parlamento Başkanı Nataliya Kiselova ise bu talebin yasalara aykırı olduğunu belirterek, genel oturumda gündeme alınmasını reddetmişti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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