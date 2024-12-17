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        Haberler Dünya Bulgaristan 7 Leva dezenfeksiyon ücreti almaya başladı | Dış Haberler

        Bulgaristan 7 Leva dezenfeksiyon ücreti almaya başladı

        Bulgaristan, kara sınır kapılarında dezenfeksiyon ücretini yeniden uygulamaya koydu. Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında çıkış yapan araçlardan 7 Leva dezenfeksiyon ücreti alınmaya başlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 20:00 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:00
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        Bu sınır kapılarından geçecekler dikkat!
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        Bulgaristan hükümeti, 14 Mart 2023’te kaldırdığı dezenfeksiyon ücretini 16 Aralık 2024 itibariyle yeniden uygulamaya başladı. Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında çıkış yapan araçlardan 7 Leva dezenfeksiyon ücreti alınmaya başlandı. Bu uygulama, Bulgaristan’a geçiş yapan araçların uzun kuyruklar oluşturmasına sebep oldu.

        1 Ocak 2025 te resmi olarak Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkesi olan Bulgaristan kara sınır kapılarında altın göl olarak bilinen ve dezenfeksiyon ücreti olarak adlandırılan uygulamasını 16 Aralık 2024 Pazartesi gününden itibaren yeniden başlattı. Buna göre Bulgaristan’a Türkiye üzerinden Kara sınır kapılarından giriş yapacak her araçtan 7 Leva ücret alacağı öğrenildi.

        Türkiye de, geçmişte bu uygulamaya karşılık olarak kendi sınır kapılarında benzer bir ücret uygulamış, ancak iki ülkenin taşıyıcı birliklerinin tepkisi üzerine bu uygulama sonlandırılmıştı.

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