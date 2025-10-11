Milli maç için nefesler tutuldu! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı, gruptaki 3. maçında bu akşam Bulgaristan ile mücadele edecek. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekipte tek eksik var. Kırmızı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, bu maçta forma giyemeyecek. Birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Türkiye, E Grubu'nda Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alırken, puanı olmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Bulgaristan - Türkiye maçı canlı izle kanalı ve muhtemel 11 bilgisi...