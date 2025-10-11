Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve milli maç hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Grupta çıktığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlılar, rakibini mağlup ederek ilk 2 yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Bizim Çocuklar'ın heyecan dolu mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler ise Bulgaristan - Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve saatini araştırıyor. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı muhtemel 11'i...
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bulgaristan - Türkiye maçı, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Miguel Nogueira olacak.
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE KANALI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla TV8 canlı yayın ekranına ulaşabilir ve milli maçı şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
MUHTEMEL 11'LER
BULGARİSTAN: Vutsov, Bozhinov, Hristov, H. Petrov, Tsenov, Kraev, M. Petkov, L. Petkov, Chochev, Kirilov, Nikolov.
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Kenan, Kerem
A MİLLİ TAKIM'DA TEK EKSİK
Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.
Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper'in cezası Bulgaristan karşılaşması ile sona erecek.
AVERAJLA 3'ÜNCÜ SIRADAYIZ
Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. E Grubu'nda 6 puanla İspanya ilk sıranın sahibi.
'Bizim Çocuklar', ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da ise İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Bulgaristan ise evinde İspanya'ya, deplasmanda da Gürcistan'a 3-0 kaybetti.
Grubun diğer maçında aynı saatte İspanya, Gürcistan'ı konuk edecek.
GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.
Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.
MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)