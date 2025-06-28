Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BULGARİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE || TRT Spor ile Filenin Efeleri 2025 VNL Milletler Ligi Bulgaristan-Türkiye maçı canlı yayın izle

        Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Efeleri 2. hafta maç takvimi

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının üçüncü maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. VNL'de çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 galibiyet yaşayan Filenin Efeleri, Bulgaristan karşısında galip gelerek kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Ay-yıldızlı ekibin heyecan dolu mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler ise Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranını araştırıyor. İşte, TRT Spor ile Filenin Efeleri 2025 Milletler Ligi Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı canlı izle linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 12:59 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) mücadelesini sürdürüyor. Filenin Efeleri, VNL’nin ikinci haftasının 3. maçında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Turnuvada oynadığı altı maçta 1 galibiyet yaşayan Milliler, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Ay-yıldızlılar, Bulgaristan karşısında etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı canlı izle kanalı ve saati voleybolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, TRT Spor linki ile Filenin Efeleri 2025 Milletler Ligi Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle…

        2

        BULGARİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü yani bugün saat 19.00’da başlayacak.

        3

        BULGARİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Filenin Efeleri'nin VNL'deki 7. maçı, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        BULGARİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

        Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

        5

        KADRO

        Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

        Pasör Çaprazları: Berk Dilmenler, Can Koç

        Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

        Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

        Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

        6

        FİLENİN EFELERİ MAÇ PROGRAMI 2025

        3.Hafta (Kanto, Japonya)

        16 Temmuz

        10.00 Türkiye-ABD

        17 Temmuz

        10.00 Türkiye-Almanya

        18 Temmuz

        13.30 Türkiye-Brezilya

        20 Temmuz

        08.00 Türkiye-Arjantin

        7

        İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR FİNALLERDE MÜCADELE EDECEK

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3. hafta karşılaşmalarını 15-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Japonya'da oynayacak.

        VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Engelli annesine erken emeklilik
        Engelli annesine erken emeklilik
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası