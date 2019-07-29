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Bulgaristan´da kaza: Türk çift hayatını kaybetti

DHA

Bulgaristan´da meydana gelen trafik kazasında bir Türk çift hayatını kaybetti.

kaza

Kaza dün öğlen saatlerinde, Bulgaristan´ın Sırbistan ile sınır kapısı olan Gradina sınırına 5 km yakındaki Sofya ili Dragoman Belediyesi'ne bağlı Kalotina bölgesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Almanya Herborn Camii'nde imam olarak görev yapan Kuddusi Kılıç´ın (66) kullandığı ve eşi Meryem Kılıç´ın (65) da içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen bir TIR ile çarpıştı. Kazada Kuddusi Kılıç olay yerinde; eşi Meryem Kılıç da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Kılıç çiftinin, yıllık izin için memleketleri Aksaray´a geldiği; izin bitimi sonrası Herborn´a gitmek üzere dönüş yolunda bulundukları esnada kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kılıç çiftinin cenazelerinin, otopsi işlemlerinin yapılmasının ardından Türkiye´ye gönderileceği belirtildi.

 

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