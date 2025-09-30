Habertürk
        Bulmaca seviyorsanız bu görseller tam sizlik! Sadece çok dikkatli olanların çözebileceği 10 bilmece!

        Dikkatinizi test etmeye ne dersiniz? Gizli nesneleri bulma üzerine hazırlanan bulmacalar, hem zihninizi çalıştırıyor hem de eğlenceli dakikalar geçirmenizi sağlıyor. Ancak bu bulmacaların bazıları öyle zor ki, yalnızca gerçekten detaylara odaklanabilenler gizlenen nesneleri fark edebiliyor. İşte gözden kaçabilecek ayrıntılarla dolu, çözmesi epeyce sabır isteyen 10 bulmaca!

        Giriş: 30.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:30
        1

        Küçük ayrıntıları fark etmek herkesin harcı değildir. Özellikle gizli nesnelerle hazırlanmış görsel bulmacalar, dikkati ve konsantrasyonu en üst seviyede tutmayı gerektirir. Zaman zaman basit gibi görünen bu bulmacalar, aslında en dikkatli gözleri bile yanıltabilir. Gelin, bakarken fark etmesi zor 10 bulmacaya birlikte göz atalım!

        2

        1. soru: Resimdeki flamingoların arasında ne saklanıyor?

        3

        Cevap: Sol ortada bir flamingonun arkasında sarı saçlı bir kız bulunuyor.

        4

        2. soru: Görselde gizli olan kurbağayı bulabilir misiniz?

        5

        Cevap: Sağ üstte yürüme yolunun arkasındaki çitte kurbağa gizleniyor.

        6

        3. soru: Görselde dalgıçlardan birisinin ayakkabısı kaybolmuş, bulabilir misiniz?

        7

        Cevap: Sol üstte yer alan dalgıcın turuncu renkli ayakkabısı görselde hazine sandığının arkasında bulunuyor.

        8

        4. soru: Görseldeki gizli şemsiyeyi bulabilir misiniz?

        9

        Cevap: Sağdaki çam ağacının hemen dibinde yer alıyor.

        10

        5. soru: Görselde saklı olan arıyı bulabilir misiniz?

        11

        Cevap: En solda çalışma masasının yakınında arı bulunuyor.

        12

        6. soru: Resimde saklı olan dondurmayı bulabilir misiniz?

        13

        Cevap: Piknik örtüsünün üzerinde termosun arkasında külah dondurma bulunuyor.

        14

        7. soru: Resimde gizli olan rakunu bulabilir misiniz?

        15

        Cevap: Soldaki meyve tezgahının arkasında rakun var.

        16

        8. soru: Resimde gizli olan maymunu bulabilir misiniz?

        17

        Cevap: Sol arkada muz kabuklarının içinde maymun bulunuyor.

        18

        9. soru: Parkta gizlenmiş olan kaplanı bulabilir misiniz?

        19

        Cevap: Sağda en öndeki çalılığın arasında kaplanın vücudu gözüküyor.

        20

        10. soru: Görseldeki saklı topu görebiliyor musunuz?

        21

        Cevap: Örgü ören yaşlı kadının kucağında top görünüyor.

        Kaynak: Bright Side

        Fotoğraf kaynak: Bright Side

