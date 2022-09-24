MENOPOZ DÖNEMLERİ NELERDİR?

Dünya Sağlık Örgütü menopozu 3 dönemde tanımlamıştır:

Premenopoz: Menopoz öncesi dönem olarak adlandırılan bu dönem, yumurtalıklardaki folikül aktivitesinin yavaşlamaya başladığı dönemdir. Bu dönemde adetler düzensizleşir. Birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilen bir dönemdir.

Menopoz: Son adet kanamasının görüldüğü dönemdir. Menopoz sonrasında yumurtalıklarda yumurta üretimi meydana gelmez.

Postmenopoz: Menopoz sonrası olarak adlandırılan bu dönem son adet kanamasının üzerinden en az 12 ay geçmesi ile başlar ve yaklaşık olarak 6-8 yıl sürer.