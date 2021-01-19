Burak Deniz, Maraşlı dizisinde canlandırdığı karakterle diziseverlerden tam not aldı. Partneri Alina Boz ile birbirlerine çok yakıştırılan çift ile ilgili detaylar merak ediliyor.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 17 Şubat 1991'de doğdu. İlk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan (2012),Kaçak (2013),Medcezir (2014) ve Tatlı Küçük Yalancılar (2015),Gecenin Kraliçesi (2016),Aşk Laftan Anlamaz (2016) ve Bizim Hikaye (2017) dizilerinde rol aldı. Burak Deniz, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde, Ozan isimli punk bir genci canlandırarak, başrolde yer aldı.