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Burak Deniz kimdir? Burak Deniz kaç yaşında?

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz, Maraşlı dizisi ile sevenlerinin karşısına çıktı. Son olarak Bizim Hikaye dizisinde yer alan Burak Deniz'in hayatı merak ediliyor. Peki Burak Deniz kimdir? Burak Deniz kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Burak Deniz kimdir? Burak Deniz kaç yaşında?

Burak Deniz, Maraşlı dizisinde canlandırdığı karakterle diziseverlerden tam not aldı. Partneri Alina Boz ile birbirlerine çok yakıştırılan çift ile ilgili detaylar merak ediliyor.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 17 Şubat 1991'de doğdu. İlk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan (2012),Kaçak (2013),Medcezir (2014) ve Tatlı Küçük Yalancılar (2015),Gecenin Kraliçesi (2016),Aşk Laftan Anlamaz (2016) ve Bizim Hikaye (2017) dizilerinde rol aldı. Burak Deniz, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde, Ozan isimli punk bir genci canlandırarak, başrolde yer aldı.

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