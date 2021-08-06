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Burak Kapacak kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı ve Bursaspor'un 22 yaşındaki yıldızı Burak Kapacak'ı transfer etti. Geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig'de yaptığı asistler ve attığı gollerle adından söz ettiren Burak Kapacak transferi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar ve futbolseverler için oyuncunun hayat hikayesini derledik...

Burak Kapacak kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak hangi mevkide oynuyor?

Son yıllarda gösterdiği çıkışla adından söz ettiren Burak Kapacak, Fenerbahçe'ye transfer oldu. İşte Burak Kapacak ile iligli bilgiler...

BURAK KAPACAK KİMDİR?

Burak Kapacak kimdir, kaç yaşında? Burak Kapacak nereli, hangi mevkide oynuyor?

Burak Kapacak, 8 Aralık 1999 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. 2012 yılında Tuna Gençlikspor'da futbol hayatına başlayan Burak, Altınsaban'da forma giydikten sonra Bursaspor altyapısına katıldı. Altyaş gruplarında öne çıkan genç oyuncu, 2018 yılında Yeşil Beyazlı ekip ile 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı. İlk imzasından beri Bursaspor'un en önemli oyuncuları arasında yer alan 21 yaşındaki oyuncu, tam bir joker. Asıl mevkisi sağ kanat olan Burak, sağ bek ve sol kanat olarak da forma giyebiliyor.

1.80 boyundaki genç oyuncu, sağ ayağını kullanıyor. Bursaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burak'ın piyasa değeri ise 1.8 milyon euro. U17'de 3, U19'da 5, U21'de ise 2 maça çıkan genç yetenek, henüz A Milli Takım formasını terletmedi.

Burak Kapacak geçen sezon Bursaspor formasıyla 31 maçta 7 gol, 7 asistlik performans göstermişti.

Burak Kapacak, 2008'de Bursaspor TV'de yaptığı değerlendirmede Arsenal'in İspanyol sağ beki Hector Bellerin ve Gökhan Gönül'ü örnek aldığını açıklamıştı.

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