Burak Özçivit: Bahsetmek doğru olmaz Geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte bir projede buluşan Burak Özçivit, konuyla ilgili konuştu. Özçivit, "Evet, bir araya geldik. Tekrar bir buluşma gerçekleştireceğiz" dedi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burak Özçivit, Berk Erçer'in Kuruçeşme'deki bir mekanda gerçekleşen doğum günü partisine katıldı.

"PROJEDEN BAHSEDEMİYORUM" Özçivit, çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte bir projede buluşan Burak Özçivit, konuyla ilgili konuştu.

REKLAM Oyuncu, "Evet, bir araya geldik. Tekrar bir buluşma gerçekleştireceğiz. Çok bir şey bahsetmek doğru olmaz. Projeden bahsedemiyorum" ifadelerini kullandı.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI Gecede yer alan isimler arasında SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aile'de 'Aslan Soykan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer de vardı.

İkili, muhabirlerin sorularını cevapsız bırakmayı tercih etti. Fotoğraflar: HT Magazin "Her şey yolunda"