Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Romanya ve Kazakistan'dan sonra Beyrut'ta iş gezisine çıktı. Özçivit hayranlarının yoğun ilgisi sebebiyle Beyrut'ta zor anlar yaşadı.
Burak Övçivit'i görmek için AVM' de yoğunluk oluşturan hayranları, izdihama neden oldu.
Oluşan kalabalıktan dolayı AVM'de mahsur kalan Özçivit, mağazanın deposunda 2 saat boyunca bekletildi.
AVM kapandığı halde kalabalık dağılmayınca olaya Lübnan polisi müdahale etmek durumunda kaldı. Lübnan askerlerinin müdahalesi sonucunda dışarı çıkabildi.
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