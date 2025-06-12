Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ailece Londra tatilinde Oyuncu çift; Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile Londra'da tatil yapıyor

Habertürk Giriş: 12.06.2025 - 21:03 Güncelleme: 12.06.2025 - 21:03 facebook

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