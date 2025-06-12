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        Haberler Magazin Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ailece Londra tatilinde - Magazin haberleri

        Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ailece Londra tatilinde

        Oyuncu çift; Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile Londra'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 21:03 Güncelleme: 12.06.2025 - 21:03
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        Burak Özçivit'ten aile paylaşımı
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        Oyuncu çift; Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, ailece çıktıkları tatillerle dikkat çekiyor.

        Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile bu kez Londra'ya gitti.

        Burak Özçivit, tatillerinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Burak Özçivit, bulunduğu paylaşımlara yalnızca; "Aile" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Burak Özçivit
        #Fahriye Evcen
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