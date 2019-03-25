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Bilin ki 19 yılımızın sonunda biz yine yan yana, omuz omuza bir aile olarak, anne baba olarak yürüyeceğiz . Ayrılığımızda kesinlikle üçüncü şahıslar ya da kırıcı başka sebepler aranmamasını çocuğumuzun sağlığını dikkate alarak rica ederiz. Sebebimiz ise çözemediğimiz kişisel anlaşmazlıklardır. Yorum ve haber yaparken göstereceğiniz ve gösterdiğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.