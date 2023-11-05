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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Burak Yılmaz'dan zorunlu değişiklik - Beşiktaş Haberleri

        Burak Yılmaz'dan zorunlu değişiklik

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, geçen haftaki karşılaşmanın ilk 11'ine göre zorunlu bir değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 19:39 Güncelleme: 05.11.2023 - 19:39
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        Burak Yılmaz'dan zorunlu değişiklik
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        Yılmaz, ligde geçen haftaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde yer alan ve sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın yerine Bitexen Antalyaspor mücadelesinde Tayfur Bingöl'e görev verdi.

        Beşiktaş'ın Antalya deplasmanındaki ilk 11'ini Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Eric Bailly, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Cenk Tosun oluşturdu.

        Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Mert Günok, Ante Rebic, Demir Ege Tıknaz, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Umut Meraş, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy oturdu.

        - Naldo, 7 hafta sonra sahalara döndü

        Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin de ligde en son RAMS Başakşehir ile yaptıkları maçın ilk 11'inde mecburi tek değişikliğe gitti.

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        Şahin, sakatlığı bulunan Güray Vural'ın yerine Erdoğan Yeşilyurt'a ilk 11'de görev verdi.

        Akdeniz ekibinin Beşiktaş karşılaşmasındaki ilk 11'inde Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip, Dario Saric, Sagiv Jehezkel, Zymer Bytyqi, Ramzi Safuri ve Adam Buksa forma şansı buldu.

        Antalyaspor'un yedek kulübesinde Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Sam Larsson, Jakub Kaluzinski, Ufuk Akyol, Gerard Van de Streek, Mert Yılmaz, Naldo, Ege Bilsel, Britt Assombalonga yer aldı.

        Antalya'da 7 Eylül'de trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu tedavi gördüğü hastanede 16 Ekim'de hayatını kaybeden Brezilyalı stoper Edinaldo Gomes Pereira (Naldo), bu sürede uzak kaldığı yeşil sahalara Beşiktaş maçıyla geri döndü. Naldo, 7 hafta sonra Antalyaspor'un maç kadrosunda yer aldı.

        Öte yandan, karşılaşma öncesi Antalyaspor'un eski futbolcularından Musa Nizam'ın aktif futbol hayatını bıraktığı duyuruldu ve kendisi için hazırlanan film stattaki dijital panolarda gösterildi.

        Antalyasporlu futbolcular seremoniye "Lösemili Çocuklar Haftası", Beşiktaşlı futbolcular ise "Antalya Kültür Yolu Festivali başladı" yazılı pankartlarla çıktı.

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