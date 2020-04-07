Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Burak Yılmaz ile Diaby sosyal medya üzerinden birbirlerine takıldı! Diaby'nin paylaşımının altına yorum yapan tecrübeli golcü takım arkadaşına espriyle sataşırken "Çok güçlüsün ama asist yapamıyorsun" ifadelerini kullandı. Diaby de Burak'a benzer minvalde bir cevap vererek "Ben pas atıyorum, sen gol atamıyorsun" dedi. İkili arasındaki bu diyalog, kısa sürede gündeme oturdu.