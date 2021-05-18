Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolFransaBurak Yılmaz'dan şampiyonluk iddiası! - Spor Haberleri
ABONE OL

Burak Yılmaz'ın sözleri Fransa'da gündem oldu!

Ligue 1'de Lille ile harikalar yaratan Burak Yılmaz'ın 0-0 biten St. Etienne maçının ardından yaptığı konuşma Fransa'da gündem oldu. Takım maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına doğru ilerlerken Burak Yılmaz'ın "Endişelenmeyin, gelecek hafta biz şampiyon olacağız! Göreceğiz, göreceksiniz. Biz şampiyon olacağız, herkese karşı biz olacağız" diye bağırdığı görüntüler ortaya çıktı

Burak Yılmaz'dan şampiyonluk iddiası! - Spor Haberleri

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğun sahibi bu hafta belli olacak. Sondan önceki haftaya 3 puan önde giren Lille, St. Etienne karşısında alınan 0-0'lık beraberlikle 2 puan kaybetti. PSG'nin kazandığı haftanın sonunda Lille, 1 puan önde son düzlüğe girdi.

Lille'in bu sezonki taşıyıcıları arasında olan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın maç sonunda koridorlarda bağırarak takımı motive etmeye çalıştığı görüntüler kameralara yansıdı. Burak'ın, "Endişelenmeyin, gelecek hafta biz şampiyon olacağız! Göreceğiz, göreceksiniz. Biz şampiyon olacağız, herkese karşı biz olacağız" dediği görüldü.

Sezonun son haftasında Lille, 12. sırada bulunan Angers ile deplasmanda karşılaşacak. 2. sıradaki PSG ise 16. sırada yer alan Brest'in konuğu olacak.

Lille sahadan 3 puanla ayrılırsa şampiyonluk sevinci yaşayacak. Puan kaybı halinde ise rakibinden gelecek haberi bekleyecek.

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Mustafa Kapı ve Burak Yılmaz'ı kadrosunda bulunduran Lille'de Burak bu sezon attığı 15 golle kahraman haline geldi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ziraat Türkiye kupasında final! Antalyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri - Spor Haberleri
FUTBOLDev finalin 11'leri!
İtalya'nın 2020 Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu
FUTBOLİtalya'nın kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutladılar
FUTBOLŞampiyonluğu böyle kutladılar!
Berke Özer, Fenerbahçe'ye dönüyor
FUTBOLVeda etti! Fenerbahçe'ye dönüyor!
Trabzonspor, gol yollarında Sörloth'u aradı
FUTBOLTrabzonspor, Sörloth'u aradı
Galatasaray'da başkan adaylarından Fatih Terim'e destek
FUTBOLFatih Terim çağrısı
Talisca, resmen Al-Nassr'da!
FUTBOLYeni takımı açıklandı!
Ve Aboubakar konuştu: Burada kalmak isterim
FUTBOLVe Aboubakar konuştu!
'Birileri' çıktı, Beşiktaş şampiyon oldu! - Haberler
FUTBOL'Birileri' çıktı, şampiyonluk geldi!
Mustafa Cengiz'in planı ortaya çıktı: Şampiyon olsa aday olacaktı!
FUTBOLŞampiyon olsa aday olacaktı!