Fransa Ligue 1'de şampiyonluğun sahibi bu hafta belli olacak. Sondan önceki haftaya 3 puan önde giren Lille, St. Etienne karşısında alınan 0-0'lık beraberlikle 2 puan kaybetti. PSG'nin kazandığı haftanın sonunda Lille, 1 puan önde son düzlüğe girdi.

Lille'in bu sezonki taşıyıcıları arasında olan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın maç sonunda koridorlarda bağırarak takımı motive etmeye çalıştığı görüntüler kameralara yansıdı. Burak'ın, "Endişelenmeyin, gelecek hafta biz şampiyon olacağız! Göreceğiz, göreceksiniz. Biz şampiyon olacağız, herkese karşı biz olacağız" dediği görüldü.

Sezonun son haftasında Lille, 12. sırada bulunan Angers ile deplasmanda karşılaşacak. 2. sıradaki PSG ise 16. sırada yer alan Brest'in konuğu olacak.

Lille sahadan 3 puanla ayrılırsa şampiyonluk sevinci yaşayacak. Puan kaybı halinde ise rakibinden gelecek haberi bekleyecek.

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Mustafa Kapı ve Burak Yılmaz'ı kadrosunda bulunduran Lille'de Burak bu sezon attığı 15 golle kahraman haline geldi.