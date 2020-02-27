Burak Yurdugör kimdir?

Burak Yurdugör, sporcu kimliği ile tanınan, Survivor 2020’de bu yönü ile adından sıklıkla söz ettirecek yarışmacılardan bir tanesidir. Yaşı 21 olan Yurdugör, 01.01.1999 yılında, İstanbul’da hayata gözlerini açtı. Sporla ilgilenmesi sebebiyle oldukça atletik bir vücut yapısına sahip olan Yurdugör, oğlak burcudur. Babasının doğum yeri İsviçre Zurich olmasına rağmen aslında kökeni Yemen ve İstanbul’a dayanmaktadır.

Ailesi ve babaannesi ile birlikte yaşayan Burak Yurdugör’ün bir tane de kız kardeşi vardır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekât bölümünden iyi bir puanla mezun olan Yurdugör, şimdilerde ise Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyarak üniversite hayatını devam ettiriyor. Sporla ilkokulda ilgilenmeye başlayan Yurdugör, bir süre basketbol ve yüzmeyi birlikte ilerletti. Üniversite döneminde de kısa sürede olsa Amerikan futbolu oynayan Yurdugör, sporcu kimliğini hep daha ileriye taşımayı amaçladı. Şimdilerde ise aktif bir şekilde fitness ve crossfit ile ilgileniyor.

Survivor yarışmasıyla ilk defa ekran karşısına çıkacak olan Yurdugör, yılın çok konuşulacak yarışmacılarından bir tanesi olmaya aday görünüyor. Sporla ilgilenmesi dolayısıyla fiziki yapısı son derece iyi olan Yurdugör’ün genç kızların kalbini çalmaya aday bir yarışmacı olduğunu söyleyebiliriz. Kendisine başarılar diliyoruz.