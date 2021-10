Buray'dan duyarlı çağrı 0:00 / 0:00

Ünlü şarkıcı Buray, geçtiğimiz akşam bu yıl ikinci kez Harbiye Açıkhava Tiyatrosu Sahnesi'nde müzikseverleriyle bir araya geldi. Konsere 'Aşk Bitsin' şarkısıyla başlayan 37 yaşındaki sanatçı, sahnede iklim krizine dikkat çekti.

Buray, "Önümüzde çok önemli bir konu var; iklim krizi, küresel ısınma biliyorsunuz. Bütün bu yangınlar, seller, tsunamiler hep bunun yüzünden ve buna bir 'dur' dememiz lazım. Çünkü başka bir gezegenimiz yok. Bunun için su, elektrik tasarrufu yapıyoruz. Bunlar küçük ama önemli detaylar. Yeşili ve doğayı, termik santralleri için, uluslararası anlaşmalara uymak için devlet büyüklerine baskı yapabiliriz. Binlerce kişi olursak bizi duyarlar." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Bizim yapabileceğimiz en önemli şey, annelerimizin babalarımızın bize öğrettiği gibi çocuklarımıza yeşili korumayı öğretelim. Doğa sevgisini, hayvan sevgisini, insanı, doğayı sevmeyi öğretmemiz lazım. Bizim çok ömrümüz kalmadı. Belki 20 belki 30 yıl yaşarız ama her şey çocukların elinde. Geleceğimiz onlar... Her şeyden önce Atatürk’ü sevmeyi öğretelim. Atatürk’e giden her yol doğrudur.