Yasak aşk devam ediyor! 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Manken Ece Gürsel, ablası Burçe Gürsel ve yeğeniyle birlikte önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Ünlü mankenin ablası Burçe Gürsel, uzun yıllardır başka bir kadınla evli olan Rıfat Sarıcaoğlu ile aşk yaşıyor. Sarıcaoğlu'ndan iki çocuğu bulunan Gürsel, özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Gürsel, "O konuda değişen hiçbir şey yok. Çok şükür her şey yolunda gidiyor" diyerek, çocukların babasıyla ilişkisinin devam ettiğini açıkladı.