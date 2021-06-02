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HaberlerFiskosBurçe Gürsel-Rıfat Sarıcaoğlu aşkı devam ediyor! Yasak aşk... - Magazin haberleri
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Burçe Gürsel-Rıfat Sarıcaoğlu aşkı devam ediyor!

Manken Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel, başka biriyle evli ve iki çocuğunun babası olan Rıfat Sarıcaoğlu ile ilişkisinin devam ettiğini ifade etti. Gürsel, "O konuda değişen hiçbir şey yok. Çok şükür her şey yolunda gidiyor" açıklamasını yaptı

Burçe Gürsel-Rıfat Sarıcaoğlu aşkı devam ediyor! Yasak aşk... - Magazin haberleri
Yasak aşk devam ediyor!
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Manken Ece Gürsel, ablası Burçe Gürsel ve yeğeniyle birlikte önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Ünlü mankenin ablası Burçe Gürsel, uzun yıllardır başka bir kadınla evli olan Rıfat Sarıcaoğlu ile aşk yaşıyor. Sarıcaoğlu'ndan iki çocuğu bulunan Gürsel, özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Gürsel, "O konuda değişen hiçbir şey yok. Çok şükür her şey yolunda gidiyor" diyerek, çocukların babasıyla ilişkisinin devam ettiğini açıkladı.

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