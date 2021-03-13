"ŞANS MESELESİ"

Gürsel, şarkı sözleri için yüksek paralar istendiğinin hatırlatılması üzerine "Benim şirketim olduğu için onlara sormak lazım. Bu konuyla ilgili hiçbir fikrim yok" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, muhabirlerin, "Siz şarkı sözü yazıp, satmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Satmak için şarkıları tutturmak lazım. Bir Gülşen gibi, Ayla Çelik gibi... Belki ilerleyen zamanlarda olur. Şans meselesi... Bir şarkı tutar, insanlar kapını çalar" şeklinde yanıt verdi.