Burcu Biricik eşi ve kızı ile tatilde
Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ve bir yaşındaki kızı Luna ile birlikte Marmaris'te tatil yaparken görüntülendi
2016'da reklamcı Emre Yetkin ile nikâh masasına oturan Burcu Biricik, geçtiğimiz yıl, temmuz ayında Luna adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burcu Biricik - Emre Yetkin, kızları Luna ile birlikte Marmaris'te tatil yapıyor.
Burcu Biricik ve Emre Yetkin, Bozburun'daki bir plajda kızlarıyla birlikte görüntülendi.
Bebeğini denizle tanıştıran Burcu Biricik, bir yaşındaki kızıyla oyun oynayıp suda keyifli vakit geçirdi.
Burcu Biricik, kızını öpmelere doyamadı. Anne - kızın keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.