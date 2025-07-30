Burcu Biricik eşi Emre Yetkin ve kızı Luna Yetkin ile Marmariste - Magazin haberleri

Burcu Biricik eşi Emre Yetkin ve kızı Luna Yetkin ile Marmariste - Magazin haberleri

Burcu Biricik eşi ve kızı ile tatilde Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ve bir yaşındaki kızı Luna ile birlikte Marmaris'te tatil yaparken görüntülendi

Habertürk Giriş: 30.07.2025 - 09:45 Güncelleme: 30.07.2025 - 09:45 facebook

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