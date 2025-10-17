Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burcu Biricik, bir yaşındaki kızı Luna ve eşi Emre Yetkin ile Etiler'deydi.

Kızının aşı olduğunu söyleyen Burcu Biricik, arkadaş ziyaretine geldiklerini ifade etti.

Emre Yetkin ise acele ettikleri için aracın içerisinde anahtarı unuttu. Daha sonra geri dönen Yetkin, aracını kilitleyip, eşi ve kızının yanına koşar adımlarla gitti.

Luna, sarı saçları ve renkli gözleriyle annesine olan benzerliği ile dikkat çekti.