Burcu Çetinkaya Bucak başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Giriş: 09.04.2019 - 10:00 | Güncelleme:  

Milli rallici Burcu Çetinkaya Bucak, 6 yıl önce aldığı bir kararla tesettüre girmişti. Bucak, Instagram hesabı üzerinden saçları açık at binerken bir videosunu paylaşıp, başörtüsünü çıkardığını takipçileriyle paylaştı

  • 1Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardığını açıkladı - Burcu Çetinkaya kimdir? Magazin Haberleri
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    6 yıl önce tesettüre giren ünlü rallici Burcu Çetinkaya Bucak, başörtüsünü çıkardığını açıkladı. 

  • 2Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardığını açıkladı - Burcu Çetinkaya kimdir? Magazin Haberleri
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    At binerken videosunu paylaşan Burcu Çetinkaya Bucak, altına şu notu düştü: Bugün bir karar aldım ben. Bu kararda asla 6 yıldır taşımaya çalıştığım başörtüsüne inanmamak veya saygısızlık yok. Bu kadar yapabildim. 

  • 3Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardığını açıkladı - Burcu Çetinkaya kimdir? Magazin Haberleri
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    Aldığım kararı tamamen manevi yaşamak istedim. Hatta imkan olsaydı sessizce. Nasip. Gücüm yetmedi diyelim. Kalbim aynı yerde. 

  • 4Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardığını açıkladı - Burcu Çetinkaya kimdir? Magazin Haberleri
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    Ama o da benimle Allah arasında zaten. Bu süreçte benden güç alanlar olduysa onları istemeden kırdıysam özür. Her hareketimi 6 yıldır siyasi zannedenler vardı. Belediye başkanı, siyasetçi adayı herşey yaptılar. Onlarca iftira attılar. Hayatımda hiç bir siyasi partiye üye olmadım ben. 

  • 5Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardığını açıkladı - Burcu Çetinkaya kimdir? Magazin Haberleri
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    Hatta siyasi tekliflere hayır diyerek sporumu yapmaya devam etmeyi seçtim. Şimdi de kendi halimde işime gücüme bakarak hayatıma devam edeceğim inşallah. 

  • 6Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardığını açıkladı - Burcu Çetinkaya kimdir? Magazin Haberleri
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    Sadece azıcık kendimi dinlemeye ihtiyacım var.... Bu geçen süreçte alkışları hiç kabul etmedim. Hakaret edenlere de kırılmamaya çalıştım. 

  • 7Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardığını açıkladı - Burcu Çetinkaya kimdir? Magazin Haberleri
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    Sadece hakkımda konuşulduğunda cevap hakkımı kullandım. Şimdi de bakış açım aynı.... Kimseye hakaret etmeden hayatı yaşamaya devam etmeye çalışacağım....

     

  • 8Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardığını açıkladı - Burcu Çetinkaya kimdir? Magazin Haberleri
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  • 9Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardığını açıkladı - Burcu Çetinkaya kimdir? Magazin Haberleri
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  • 10Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardığını açıkladı - Burcu Çetinkaya kimdir? Magazin Haberleri
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  • 11Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardığını açıkladı - Burcu Çetinkaya kimdir? Magazin Haberleri
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  • 13Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardığını açıkladı - Burcu Çetinkaya kimdir? Magazin Haberleri
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  • 14Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardığını açıkladı - Burcu Çetinkaya kimdir? Magazin Haberleri
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  • 15Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardığını açıkladı - Burcu Çetinkaya kimdir? Magazin Haberleri
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  • 16Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardığını açıkladı - Burcu Çetinkaya kimdir? Magazin Haberleri
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  • 18Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardığını açıkladı - Burcu Çetinkaya kimdir? Magazin Haberleri
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  • 19Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardığını açıkladı - Burcu Çetinkaya kimdir? Magazin Haberleri
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